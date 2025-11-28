TV3 Žinios. Sargiūno krepšinio stebuklas; Nesutarimai su Baltarusija; Bažnyčios dalija kalėdaičius

Anksčiau laiko atidariusi sieną su Baltarusija, Vyriausybė liko apgauta, tačiau premjerė toliau tiki, kad Aleksandro Lukašenkos širdis suminkštės ir jis geranoriškai paleis įkalintus lietuviškus vilkikus. Tokiu požiūriu stebisi opozicija – sako, kad naivu tikėtis, jog su A. Lukašenka pavyks normaliai sutarti. Juolab, bandymų normalizuoti šalių santykius kadaise jau buvo. Tiesa, Valstybės saugumo departamentas perspėja ruoštis naujiems hibridiniams išpuoliams ir nebūti naiviems.
Iki advento pradžios likus kelioms dienoms, šalies bažnyčios jau dalija kalėdaičius. O Druskininkuose ar Alytuje kalėdaičiai pradėtI dalyti dar anksčiau. Dvasininkai sako, kad žmonės vadinamųjų „plotkelių“ ateina dar iki advento tik todėl, kad spėtų iki Kūčių vakaro jas išsiųsti užsienyje gyvenantiems giminaičiams. Oficialiai kalėdaičius dvasininkai bažnyčiose laimina pirmą advento sekmadienį – jau poryt.
Tiesioginė TV3 Žinių transliacija – straipsnio pradžioje.