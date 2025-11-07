TV3 Žinios. Brokas atsistatydino; Vyriausybėje – chaosas ir pasimetimas; Dronų pavojus Briuselio ir Švedijos oro uostuose

Premjerė priekaištauja, kad ankstesnės valdžios tokios kritikos lavinos nepatirdavo. Tačiau politologai ir politikos apžvalgininkai atkerta premjerei, kad dėl to atsakinga tik ji pati, nes kandidatus į ministrus ar ministerijų vadovybę skiria gerai nežinodama nei jų, nei jų praeities skeletų.
Vyriausybėje – chaosas ir visiškas pasimetimas. Baltarusijos balionų, o dabar ir Aleksandro Lukašenkos šalyje įstrigusių tūkstančių lietuviams priklausančių vilkikų krizę spręsti turinti komisija neranda išeities iš aklavietės. Premjerė spaudos konferencijoje nepasirodė, ministrai nuo žurnalistų kamerų bėgo, o apie rimtą krizės sprendimo planą net negirdėti. Posėdyje nuspręsta tiesiog išsiųsti dar vieną, jau antrą laišką baltarusių pasieniečiams su prašymu padėti Lietuvai, nors viską sprendžia A. Lukašenkos režimas, o ne jie.
Dėl neatpažintų dronų darbą vakar priverstinai stabdė Briuselio ir Švedijos oro uostai. Belgijoje dronai virš oro uostų užfiksuoti jau antrą kartą šią savaitę. Reaguodama į pasikartojančias Rusijos hibridines atakas, Europa jau stato vadinamąją dronų sieną: Lenkijoje, Rumunijoje ir Danijoje bus dislokuota amerikietiška antidronų sistema, o latviai pasienį su Rusija gins pačių latvių sukurta dronų perėmėjų sistema.
