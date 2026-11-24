Apie trišalio susitikimo Kinijoje reikšmę naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo atsargos pulkininkas, „Team Europe Direct“ ekspertas Vaidotas Malinionis ir buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras ir ambasadorius JAV bei Europos Sąjungos ambasadorius Rusijoje Vygaudas Ušackas.
Trišalis susitikimas Kinijoje
Po trišalio susitikimo su pasaulio galingaisiais Putinas, atrodo, gavo ir simbolinę dovaną. Susitikę lyderiai pasmerkė Tarptautinio baudžiamojo teismo sprendimus ir tai, ką jie vadina persekiojimu. Ką tai reiškia ir ką parodo?
V. Malinionis: Visų pirma, gal aš nepavadinčiau šio susitikimo pasaulio galingųjų susitikimu. Ten du buvo tikrai pasaulio galingieji, bet Rusiją sunku pavadinti pasaulio galingąja. Galbūt galingas ir grėsmingai atrodo tik jų branduolinis arsenalas, kurio kokybė irgi nėra labai žinoma.
Putinui tai buvo grįžimas į pasaulinį dėmesį ir tolesnis jo agresyvios veiklos, karo prieš Ukrainą, legitimizavimas. Nors jis yra pripažintas karo nusikaltėliu, matomai, labai norėjo tame dalyvauti. Aišku, čia jau ne pirmas kartas, kai jis susitinka su Trumpu, ir visa tai atrodė gana keistai.
Kai kurie mėgsta lyginti šį susitikimą su Jalta, kad čia pasikartoja tas pats scenarijus, galbūt galėtų būti keičiama pasaulio tvarka. Tačiau Jaltoje buvo šiek tiek kitoks formatas, ten vis dėlto buvo susirinkę nugalėtojai. O čia Putinas nėra joks nugalėtojas. Dar susitikimo išvakarėse buvo sugriauta viena svarbi Kerčės tilto dalis ir jis visiškai sustojo. Tad nugalėtoju jį sunku pavadinti.
Iš to, ką matėme po susitikimo, jis vyko gana neilgai, apie 80 minučių, nors dar buvo atskirų pokalbių. Apie Europos gynybos architektūrą jokių pareiškimų nematėme, nors prieš tai buvo tokių žinučių. Buvo pasisakyta dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo, ir tai Putinui turbūt svarbu, nes būtent šis teismas jį yra pripažinęs karo nusikaltėliu dėl vaikų grobimo iš Ukrainos.
Visi trys lyderiai turėjo skirtingas ambicijas ir tikslus. Trumpas formaliai sakė, kad kalbėtų būtent dėl branduolinio arsenalo mažinimo ar susitarimo dėl branduolinių ginklų, bet mes to irgi nepamatėme. Manyčiau, kad vizualiai matėsi, jog susitikimas įvyko, bet kažkokių konkrečių sprendimų mes nematome. Galbūt kažkas buvo sutarta prie stalo, ko mes nežinome. Reikia žiūrėti, kaip viskas toliau vystysis. O šiandien tai, ką matome mūšio lauke, – „Starshield“ dar neatstatytas.
Ką iš tiesų parodo šis susitikimas Kinijoje? Ką mes pamatėme? Ar gali būti, kaip užsiminė Vaidotas, kad už uždarų durų buvo sprendžiama gerokai daugiau? Ar Vašingtono, Pekino ir Maskvos formatu galėjo būti sprendžiamas Ukrainos likimas?
V. Ušackas: Atsakant į jūsų klausimą, reikia priminti, kad trišalio susitikimo idėja jau turi savo istoriją. Apie tai savo laiku buvo pradėjęs kalbėti dar prezidentas Joe Bidenas. Amerikiečių siekis įtraukti kinus į pokalbį apie branduolinių ginklų kontrolę yra gerai žinomas ir būtent to vedamas Trumpas to siekia.
Antra vertus, akivaizdu, kad Putinas tuo, kaip nebūtų gaila, išmintingai pasinaudojo. Drįsčiau teigti, kad jam tai buvo tikra šlovės valanda po tiek metų izoliacijos. Jis stovi greta dviejų galingiausių pasaulio ekonomikų ir dviejų politiškai reikšmingiausių valstybių su savo darbotvarke, kurią sugeba prastumti grynai branduolinio šantažo būdu.
Rusijos ekonomika yra dešimt kartų mažesnė už Kinijos, keturiolika kartų mažesnė už Jungtinių Amerikos Valstijų ir apie dvylika kartų mažesnė už Europos, kartu paėmus. Tad ši šlovės valanda jam iš tikrųjų buvo svarbi, nors ją ir pakirto sumanūs, tikslingi bei laiku surengti ukrainiečių išpuoliai prieš Kerčės tiltą.
Jis gavo galingiausių valstybių vadovų palaikymą dėl to, kad būtų atnaujintas ir nekliudomas naftos tiekimas bei prekyba. Tai svarbu ir prezidentui Trumpui, kad mažėtų kainos vidaus rinkoje. Antra vertus, jis gavo ir pažadą, kad trys valstybės, trys Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narės, dirbs tam, kad apribotų Tarptautinio baudžiamojo teismo funkcijas. Į jo akiratį yra patekęs tiek Putinas, tiek, galiu priminti, premjeras.
Visumoje nematau daug pergalių, kurias sau būtų parsivežęs Trumpas, išskyrus pirmąjį punktą – tai, kas jau buvo kelis kartus pakartota anksčiau ir kas sudarė abipusę branduolinio karo atgrasymo doktriną tarp amerikiečių ir rusų. Šį kartą politiškai tai pakartojo ir Kinijos prezidentas – kad branduolinis karas niekur neatvestų ir kad jo negalima pradėti vienašališkai.
Be šio pareiškimo, kitų konkrečių sprendimų nebuvo priimta. Ukraina, matyt, buvo aptariama, kadangi apie tai užsiminė tiek Kinijos prezidentas, tiek Trumpas, tiek Putinas. Ką jie diskutavo, ką kalbėjo, mes nežinome. Diplomatijoje kartais bendri supratimai ir nerašytiniai susitarimai gali turėti didesnę reikšmę negu trumpas protokolinis pareiškimas ar protokolinė deklaracija.
Kodėl Trumpas Putiną pavadino draugu?
Trumpas Putiną netgi pavadino draugeliu. Ką tai parodo? Ar toks kreipinys irgi yra reikšmingas šio susitikimo kontekste?
V. Ušackas: Jeigu klausiate manęs, tai aš manau, kad diplomatijoje bet kokie kreipiniai yra pateisinami vardan savo nacionalinio intereso. Jeigu Trumpas turi labai aiškiai apibrėžtus savo nacionalinius interesus, ko jis nori, ar savo asmeninius, ar šeimos verslo interesus, kurie mums gali būti ir nepriimtini, tam jis panaudoja bet kokius kreipinius.
Aš savo knygoje rašiau apie tai, kaip diplomatija apibrėžiama skirtingose šalyse. Man labiausiai imponuoja airių pateikiamas diplomatijos apibrėžimas – tai gebėjimas pasiųsti savo partnerį velniop tokiu būdu, kad tas tiesiog trokštų kuo greičiau patekti į pragarą. Tai tik patvirtina, kad patys niuansai, subtilybės, kartais pataikavimas, kartais apgavystės pateisina tuos siekius, kurie veda į savo interesų pasiekimą.
Kada sulauksime karo pabaigos?
Po susitikimo Putinas pareiškė, kad nesiderės su Ukraina. Ar tai rodo, kad karo pabaiga dar labiau tolsta?
V. Malinionis: Aš manau, kad Rusija, Putino režimas, tiesiog neturi kito kelio, kaip tik kariauti, nes pats karas, manyčiau, yra šio režimo tikslas. Visi šie susitikimai, derybos, panašu, yra ne tik vilkinimas, bet ir tam tikras klaidinimas, vilties Vakarams suteikimas, kad galbūt galima susiderėti. O iš tikrųjų dar pačių derybų metu vyko ir tebevyksta Ukrainos atakos.
Skrenda dronai, raketos, „Starshield“ vis dar nevisiškai aktyvuotas ir ukrainiečiai negali naudotis savo internetu. Jie viešumoje kalba apie taiką, o realybėje mes matome štai ką. Tokia yra diktatoriško režimo prigimtis – pats karas yra tikslas. Rusijos karo mašina yra tiek užkurta, kad jie neturi kito kelio. Aš manau, kad net jeigu Putinas ir norėtų, jis turbūt negalėtų jos sustabdyti.
Vienintelis būdas jį sustabdyti yra tokiomis pačiomis karinėmis priemonėmis arba taip nustekenti valstybę, kad tai kulminuotų visose srityse, įskaitant ir karinę. Manau, kad diplomatinėmis priemonėmis pasiekti taiką turbūt neįmanoma, nes tokia yra šio režimo prigimtis. Rusija yra visiškai mobilizuota karui ir džinas atgal į butelį tikrai nebesulįs.
LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.
Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai – kiekvieną darbo dieną laidoje „Dienos pjūvis“ portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.