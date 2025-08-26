Tokie gaisrai Lietuvoje gali tapti masiniais: „Rizikų vis daugėja“

Šalia Vilniaus visiškai sudegus šiam senų baterijų pakrautam sunkvežimiui, jas tvarkanti įmonė „Toksika“ nuostolius vertina mažiausiai 20 tūkstančių eurų. Tačiau bendrovė, kurios teritorijoje 5 tonas pavojingų atliekų turėjęs išvežti jai priklausantis sunkvežimis stovėjo, kaltės dėl šio gaisro neprisiima ir tvirtina, kad tokiuose specialiuose konteineriuose sukrautos atliekos užsidegė savaime.
Atliekos buvo sukrautos į automobilį, paruoštos pirmadienio rytą išvežti galutiniam tvarkytojui, tiesiog, tikėtina, dėl atmosferos poveikio, drėgmės užsiliepsnojo.
„Atliekos buvo sukrautos į automobilį ir paruoštos pirmadienio rytą išvežti galutiniam tvarkytojui – tikėtina, kad jos užsiliepsnojo dėl atmosferos poveikio ir drėgmės“, – sakė „Toksikos“ vykdantysis direktorius Lukas Andronavičius.
„Šaudė baterijų celės ir girdėjosi specifinis šnypštimo garsas, matėsi ir liepsnos pliūpsniai nevaržomai kylantys ir į vieną, ir į kitą pusę – tas vadinamas reiškinys, kai grandininė reakcija prasideda užsidegus nuo vienos baterijos kitai ir, kaip šiuo atveju, apėmė visą sunkvežimį“, – tikino Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovas Marius Pavalkis.
Patarimai, kaip išvengti elektronikos prietaisų gaisrų
Tai, kad pavojingas atliekas tvarkančios įmonės teritorijoje jos užsiliepsnojo, o aplinkiniai gyventojai į telefonus sulaukė įspėjimo apie užterštą orą, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas įžvelgia ir pačios „Toksikos“ atsakomybę.
„Sukrauti baterijas į transporto priemonę ir palikti jas drėgmėje – akivaizdu, kad pritrūko aiškumo, kaip atliekas tvarkyti, gal buvo šiek tiek atsipalaidavimo ir aplaidumo“, – teigė Komiteto pirmininkas, socialdemokratas Linas Jonauskas.
L. Jonauskas siūlo griežtinti tokių atliekų tvarkymo reikalavimus ir svarsto nurodyti prekybos centrams, kurie surenka iš gyventojų ličio baterijas, konteinerius su baterijomis uždrausti laikyti viduje.
„Atliekų sraute užsiliepsnoja ličio baterijos, tas gali nutikti ir prekybos centre. Viena iš rekomendacijų būtų prekybos centrams pradėti galvoti apie tai, kad reikėtų iškelti elektroninių atliekų ir baterijų surinkimo punktus iš pačių prekybos centrų ir daryti juos šalia prekybos centro“, – pasakojo Vilniaus savivaldybės skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas.
Ličio baterijos gaisrą gali sukelti bet kur. Tad Vilniaus miesto ir rajono pareigūnai ragina gyventojus baterijas ir elektronikos prietaisus su jomis, ir net elektronines cigaretes mesti ne kur papuola, o tik į tam skirtas dėžes.
„Rizikų vis daugėja, gaisrų ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje kyla dėl panaudotų elementų neteisingo išmetimo ir utilizavimo“, – komentavo Vilniaus savivaldybės skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas.
„Turime nelegalius atliekų sąvartynus, kuriuos istoriškai turime paveldėję, kurie kaupiasi ir ten yra visokio pobūdžio atliekos, kurios yra nekontroliuojamos, nelegaliai kaupiamos, užkasamos arba pamiškėse, miškuose išmetamos ir ten tokie židiniai, pūliniai susidaro“, – tikino Vilniaus rajono savivaldybės atstovė Olga Vėbrienė.
Vilniaus rajono pareigūnė piktinasi, kad į mišrių atliekų konteinerius gyventojai masiškai išmeta ličio baterijas ir elektronikos prietaisus su jomis, tad kone kasdienybe tapo atliekas išvežantiems darbininkams gaisrai ir jų mašinose.
