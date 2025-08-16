Savivaldybė prašo prokurorų ištirti prie Širvio ežero esančio sklypo privatizavimo aplinkybes

Kaip teigiama Vilniaus rajono savivaldybės pranešime, į prokurorus dėl sklypo nutarta kreiptis, reaguojant į Glitiškių ir aplinkinių kaimų gyventojų skundus dėl apleisto ir neprieinamo Širvio ežero paplūdimio.
Savivaldybė prokurorų prašo ištirti sklypo privatizavimo aplinkybes bei imtis veiksmų, kad pakrantė būtų grąžinta visuomenės naudojimui.
Pasak Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vytauto Vansavičiaus, nagrinėdama gyventojų prašymą dėl apleistos Širvio ežero pakrantės, savivaldybė įžvelgė nemažai neatitikimų dėl prieš daugelį metų privatizuoto sklypo teisėtumo.
„Suprantame vietinių gyventojų susirūpinimą dėl apleisto paplūdimio ir viltis atkurti tvarką prie Širvio ežero. Tačiau išsiaiškinome, kad problema slypi kur kas giliau – abejotinas žemės sklypo privatizavimas, įvykęs prieš 25 metus.
Kadangi savivaldybė neturi įgaliojimų spręsti šio klausimo, kreipėmės į prokuratūrą, prašydami ištirti visas su privatizavimu susijusias aplinkybes ir imtis priemonių viešajam interesui apginti, kad tiek gyventojai, tiek poilsiautojai turėtų netrukdomą prieigą prie ežero“, – teigia savivaldybės administracijos direktorius V. Vansavičius.
Vilniaus rajono savivaldybei išsamiai išanalizavus situaciją, nustatyta, kad problemos šaknys siekia dar 2000-uosius metus, kai sklypas šalia Širvio ežero atsidūrė privačiose rankose.
Anot savivaldybės, sklypo, esančio ežero pakrantėje (Liepų alėja 3, Glitiškių kaimas, Paberžės seniūnija), privatizavimas galėjo prieštarauti tuometiniams įstatymams.
„Pagal viešai skelbiamus duomenis (regia.lt) šiuo metu žemės sklypas patenka į kultūros objektų teritorijos apsaugos zoną. Suformavus ir privatizavus minėtą sklypą, visuomenei buvo nepagrįstai apsunkintos sąlygos naudotis Širvio ežero paplūdimiu“, – nurodo Vilniaus rajono savivaldybė.
Šiuo metu sklypas, dėl kurio kreiptasi į prokurorus, priklauso UAB „HPCB“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!