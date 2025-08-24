Bėgdami nuo gaisro, gyventojai paliko savo gyvulius likimo valiai: grįžus vaizdas sukrėtė

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Albanijos miestelio Delvinės gyventojai stebėjo, kaip negailestinga ugnies stichija artėja prie jų namų. Daugelis žmonių, pasidavę panikai, bėgo nuo artėjančių liepsnų, likimo valiai palikdami ne tik sukauptus daiktus, bet ir naminius gyvulius.
Ir dabar, kai ugniagesiams pavyko užgesinti ugnį, vietos gyventojai išvydo stichijos padarinius.
Išdegusioje pievoje vandenį geria Delvina – kumelė, pavadinta miesto vardu. Į gyvūną skaudu žiūrėti – blizgančio kailio nelikę nė ženklo, Delvinos oda liepsnoja raudonai. Į pagalbą atskubėjo savanoriai, kurie rūpestingai tepa nudegimus gydomuoju tepalu.
„Delvinai nepasisekė – ji susidūrė su ugnimi. Buvo ir daugiau gyvūnų, bet daugelį teko užmigdyti. Tačiau Delvina turi didelę tikimybę pasveikti – jos plaučiai nenukentėjo, tad ji išgyvens“, – teigė Tiranos gyvūnų prieglaudos vadovė Maria Cristina Medina.
Kaimelyje, esančiame netoli ugnies epicentro, sunaikinta daugiau kaip 30 namų ir tvartų, o tarp griuvėsių išsimėtę ožkų, karvių ir asilų griaučiai. Vienai karvei, laimė, pavyko išgyventi.
„Mačiau, kaip liepsnos artėja – degė namai ir tvartai. Mus apėmė siaubas, mes bėgome prie upės gelbėtis. Pamiršau atrišti karvę. Šienas sudegė, ir karvė taip pat buvo sužeista“, – teigė karvės savininkė Manjola Doci.
Ir nors Albanijoje ugniagesiams pavyko suvaldyti didelius miškų gaisrus, liepsnos toliau siautėja Graikijoje, Prancūzijoje, Turkijoje ir Balkanų šalyse. Tačiau labiausiai nukentėjusios valstybės tebėra Ispanija ir Portugalija.
