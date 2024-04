Tiesiogiai: valstybinės Gedimino Kirkilo laidotuvės

Veliono urna išnešta trečiadienį apie 12 valandą. Valstybinės laidotuvės vyks Antakalnio kapinėse.

Ceremonijoje dalyvauja Lietuvos kariuomenės kariškiai, Lietuvos kariuomenės garbės kuopa ir pučiamųjų orkestras.

G. Kirkilo garbei iššautos salvės.

Laidotuvių procesiją ves kunigas Ričardas Doveika.

Pasak policijos, politiko kūnas buvo surastas šeštadienį ryte namuose be išorinių smurto žymių. G. Kirkilas ėjo 73-iuosius metus.

Valdas Adamkus: Kirkilo atminimas išliks pavyzdžiu ateities kartoms

Atsisveikinti su G. Kirkilu atvyko artimieji, bičiuliai, bendražygiai. Išreikšti pagarbą buvusiam premjerui atvyko politikai, taip pat buvęs prezidentas Valdas Adamkus. Jam įėjus į šarvojimo salę, visi atsistojo. V. Adamkus pareiškė užuojautą G. Kirkilo šeimai ir prisėdo prie premjero žmonos.

G. Kirkilas reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos valstybės kūrimo, kalbėjo V. Adamkus. Todėl, pasak prezidento, jo atminimas neabejotinai išliks pavyzdžiu ateities kartoms.

Atsisveikinimas su Gediminu Kirkilu

(23 nuotr.) FOTOGALERIJA. Atsisveikinimas su Gediminu Kirkilu

„Man atrodo, jis buvo iškilus Lietuvos politikas, kadangi savo veiksmais vertino pirmiausiai valstybę, žmogų, o ne kokią privačią organizaciją, kuriai pats priklausė.

Savo darbais jis labai ryškiai įeina, man atrodo, į mūsų valstybės atkūrimo procesą. Galime tik pasidžiaugti jo įnašu ir pavyzdžiu ateinančioms kartoms“, – žurnalistams trečiadienį sakė V. Adamkus.

Viktorija Čmilytė-Nielsen: tai buvo neeilinis žmogus

Vilniuje su į paskutiniąją kelionę trečiadienį išlydimu buvusiu valstybės premjeru Gediminu Kirkilu atsisveikinti atėjusi parlamento vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad tai buvo neeilinis žmogus, nuoširdžiai rūpinęsis Lietuvos ateitimi.

„Prisimenu kaip labai išmintingą, geranorišką, ramų žmogų, labai įžvalgų politiką. Tai politikas, su kuriuo visada buvo gera kalbėti, diskutuoti ir kuriam nuoširdžiai rūpėjo valstybės reikalai, valstybės ateitis“, – trečiadienį žurnalistams teigė V. Čmilytė-Nielsen.

„Iš tikrųjų jo labai trūks, nes tai buvo vienas iš tų nedaugelio žmonių politikoje, kuriuo galėjai pasikliauti, nepriklausomai nuo to, ar buvai jo kolega, ar oponentas“, – pridūrė ji.

Pasak Seimo pirmininkės, paskutinįkart politiką ji sutikusi ir bendravusi penktadienį, mirties išvakarėse, jam dalyvavus Seime vykusioje konferencijoje.

Gitanas Nausėda apie Gediminą Kirkilą: „Tai buvo politikas gerąja to žodžio prasme“

Vilniuje su buvusiu premjeru Gediminu Kirkilu atsisveikinti antradienį atvyko prezidentas Gitanas Nausėda. Jis tvirtino, kad G. Kirkilas buvo žmogus, kuris turėjo europietišką ir globalią mąstyseną.

„Tai buvo politikas geraja to žodžio prasme. Dažnai mes sudedame skirtingas konotaciją į žodį politikas, bet Gediminas Kirkilas buvo žmogus, kuris stovėjo prie valstybės vairo ir tuo metu, kai nebuvo lengva, kai valstybės laukė nemažai iššūkių, reikėjo dalyvauti svarbių strateginių sprendimų priėmime.

Bet ir pasitraukęs iš aktyviosios politikos jis neliko abejingas mūsų viešajam gyvenime ir nuolat sekdavau jo skirtingos tematikos straipsnius apie mūsų užsienio politiką, ypatingai šita tema jį domino, saugumo politika.

Ir visada jam buvo būdingas tam tikras solidumas, nesiblaškymas. <...> Tai buvo žmogus, kuris mąstė globaliai, europietiškai ir turėdamas labai aiškią vertybių hierachiją“, – kalbėjo G. Nausėda.

Su Gediminu Kirkilu atsisveikinti atvykusi Ingrida Šimonytė: „Jis turėjo puikų humoro jausmą ir gebėjimą pasijuokti ir iš savęs“

Vilniuje atsisveikinant su buvusiu premjeru Gediminu Kirkilu savo mintimis apie velionį sutiko pasidalinti ir premjerė Ingrida Šimonytė.

„Žmogus su geru humoro jausmu, žmogus, kuris skaitė daug knygų, patardavo, ką paskaityti kitiems, žmogus, kuris sugebėdavo išlipti iš partinio karkaso, kalbėti su žmonėmis, kurie turėjo kitus įsitikinimus. Įdomus pašnekovas. Gerai prisiminsiu“, – sakė I. Šimonytė.

„Gediminas turėjo puikų humoro jausmą ir aš visą tai vertinu, kaip ir apskritai žmonių humoro jausmą, sveiką ironiją ir gebėjimą pasijuokti ir iš savęs, ir iš situacijos, kartais galbūt paironizuoti ir apskritai žiūrėti į gyvenimą, kaip į galimybių tam tikrą rinkinį, o ne vien problemų“, – kalbėjo premjerė.

I. Šimonytė tvirtino, kad G. Kirkilui buvo svarbūs pamatiniai dalykai valstybei.

„Euroatlantinė integracija, mūsų narystė NATO buvo svarbi tada, kada dar galėjai sakyti, kad kairėje dar nebuvo tiek daug žmonių, kuriems tai buvo svarbu.

Kitaip sakant, before it was cool (liet. dar tada, kai tai nebuvo kieta). Gediminas visus tuos tikslus, valstybės kryptį ir ateitį matė labai panašiai. Ir kai reikėdavo tuos klausimus spręsti susivienijant su savo tarsi politiniais oponentais iš kitos lauko pusės, niekada tai nebuvo Gediminui Kirkilui problema“, – sakė I. Šimonytė.

Ji taip paminėjo, kad dar tada, kai nebuvo įprasta kalbėti apie Ukrainos vakarietišką integraciją, G. Kirkilas buvo tas žmogus, kuris su Andriumi Kubiliumi aplankė ne vieną Europos sostinę ir šiam klausimui skyrė daug laiko ir jėgų.

Česlovas Juršėnas: kartais reikėdavo pasiginčyti

Signataras Česlovas Juršėnas taip pat dalijosi prisiminimais apie G. Kirkilą.

„1990 metais aš buvau išvykęs į Aukščiausiąją Tarybą, o jis buvo Algirdo Brazausko, kaip deputato padėjėjas ir iš viso mūsų frakcijos pagalbininkas. Na, o 1992 metais jis daugelį metų, 28 metams buvo išrinktas į Seimą ir dirbome tiek būdami valdžioje, tiek būdami opozicijoje.

Jis tikrai buvo talentingas politikas, gilinosi, kas labai svarbu, į visus reikalus, domėjosi ir galėjo šnekėti, rašyti, dalyvauti laidose, susitikimuose su žmonėmis, su juo buvo smagu dirbti, nors turiu pasakyti, kaip buvęs partijos pirmininkas, kad kartais reikėdavo pasiginčyti. Toks gyvenimas, tokia politika“, – kalbėjo Č. Juršėnas.

Jis pridūrė, kad G. Kirkilas į istoriją įsirašys, kaip politikas, kuris daug laiko skyrė euroatlantinės integracijos, narystės į Europos Sąjungą ir NATO klausimams.

„Jis buvo Europos reikalų komiteto pirmininkas, o prieš tai užsienio reikalų komitete dirbo, tiesa, dar kituose darbuose“, – sakė Č. Juršėnas.

Gedimino Kirkilo biografija

Faktą, kad mirė buvęs premjeras Gediminas Kirkilas, šeštadienio rytą patvirtino policijos atstovas Ramūnas Matonis.

G. Kirkilas gimė 1951 m. sostinėje. 1978 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, vėliau – Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, 2004 m. – VU Tarptautinio verslo mokyklą.

1978-1989 m. priklausė SSKP, vėliau Lietuvos komunistų partijai. Algirdui Mykolui Brazauskui tapus Centrinio komiteto pirmuoju sekretoriumi, dirbo jo padėjėju ryšiams su spauda, o 1990-1992 m. jo padėjėju.

1990 m. G. Kirkilas išrinktas Lietuvos demokratinės darbo partijos (LDDP) pirmuoju pavaduotoju ir keletą metų priklausė šiai politinei jėgai. Nuo 2001 m. tapo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) nariu, 2007-2009 m. pirmininkavo socialdemokratams.

Politikas buvo renkamas į Seimą nuo 1992 m. ir dirbo parlamente keletą kadencijų – iki 2020 m. 2017 m. lapkritį pasitraukė iš socialdemokratų gretų.

G. Kirkilas vadovavo Vyriausybei 2006-2008 m.

G. Kirkilas 2003 m. buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiumi, po metų – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi.