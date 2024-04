Su Gediminu Kirkilu atsisveikinti atvykusi Šimonytė: „Jis turėjo puikų humoro jausmą ir gebėjimą pasijuokti ir iš savęs“

Velionio palaikų pašarvojimas vyksta laidotuvių rūmų „Ritualas“ (Olandų g. 22) didžiojoje šarvojimo salėje. Čia antradienio popietę renkasi jo artimieji, bičiuliai, bendražygiai.

Premjerė Ingrida Šimonytė sutiko pasidalinti savo mintimis apie velionį.

„Žmogus su geru humoro jausmu, žmogus, kuris skaitė daug knygų, patardavo, ką paskaityti kitiems, žmogus, kuris sugebėdavo išlipti iš partinio karkaso, kalbėti su žmonėmis, kurie turėjo kitus įsitikinimus. Įdomus pašnekovas. Gerai prisiminsiu“, – sakė I. Šimonytė.

Šimonytė: Kirkilui buvo svarbi euroatlantinė integracija

Ji pridūrė, kad netektis – labai netikėta.

„Gediminas turėjo puikų humoro jausmą ir aš visą tai vertinu, kaip ir apskritai žmonių humoro jausmą, sveiką ironiją ir gebėjimą pasijuokti ir iš savęs, ir iš situacijos, kartais galbūt paironizuoti ir apskritai žiūrėti į gyvenimą, kaip į galimybių tam tikrą rinkinį, o ne vien problemų“, – kalbėjo premjerė.

I. Šimonytė tvirtino, kad G. Kirkilui buvo svarbūs pamatiniai dalykai valstybei.

„Euroatlantinė integracija, mūsų narystė NATO buvo svarbi tada, kada dar galėjai sakyti, kad kairėje dar nebuvo tiek daug žmonių, kuriems tai buvo svarbu.

Kitaip sakant, before it was cool (liet. dar tada, kai tai nebuvo kieta). Gediminas visus tuos tikslus, valstybės kryptį ir ateitį matė labai panašiai. Ir kai reikėdavo tuos klausimus spręsti susivienijant su savo tarsi politiniais oponentais iš kitos lauko pusės, niekada tai nebuvo Gediminui Kirkilui problema“, – sakė I. Šimonytė.

Ji taip paminėjo, kad dar tada, kai nebuvo įprasta kalbėti apie Ukrainos vakarietišką integraciją, G. Kirkilas buvo tas žmogus, kuris su Andriumi Kubiliumi aplankė ne vieną Europos sostinę ir šiam klausimui skyrė daug laiko ir jėgų.

Pasak policijos, politiko kūnas buvo surastas šeštadienį ryte namuose be išorinių smurto žymių. G. Kirkilas ėjo 73-iuosius metus.

Buvę kolegos gedi Gedimino Kirkilo: „Ta žinia buvo labai netikėta“

Žinią apie G. Kirkilo mirtį šeštadienį patvirtino policija. Politiko bendražygiai teigė, kad buvusio premjero mirtis juos sukrėtė.

„Visada pagauna žmogų, kad tu tą žmogų nesenai matei, bendravai, buvai laidoje net kartu ir staigiai gauni žinią, kad jo jau nebėra. Gailestis, pasimetimas“, – sakė Seimo narys Algirdas Sysas.

„Ta žinia buvo labai netikėta. Tikrai pakankamai jaunas žmogus, kurį ištinka staigi karališka mirtis“, – kalbėjo Rasa Budbergytė.

Tiek buvusio premjero bendražygiai, tiek politiniai oponentai pabrėžė, kad Kirkilas buvo ne tik bendražygis, bet ir išskirtinis politikas, derybininkas, kuris ženkliai prisidėjo prie Lietuvos tapimo Europos sąjungos ir NATO nare.

„Pirmiausia Gediminas buvo kūrėjas, buvo labai didelis diplomatas, kai mažumos Vyriausybei reikėjo išlaviruoti. Ne kiekvienas karštakošis tą galėtų padaryti, o Gediminas buvo labai subalansuotas, ramus ir diplomatiškas žmogus. Mėgo ne tik politikuoti, bet ir pasportuoti, pažvejoti“, – TV3 Žinioms pasakojo A. Sysas.

„Labai stebėdavausi gerąja prasme kaip Gediminas sugebėdavo surasti konsensusą tarp įvairių politinių jėgų. Visada ir strategiškai mąstydamas, ir labai diplomatiškai, ir stengdamasis rasti sprendimą, kuris būtų teisingas“, – prisiminė R. Budbergytė.

Andrius Kubilius apie Gediminą Kirkilą: ginčydavomės, bet kartu buvome ir bendraminčiai

Užuojautą dėl Kirkilo mirties pareiškė ir valstybės vadovai. Pasak Gitano Nausėdos, G. Kirkilas buvo išmintingas, garbingas, vakarietiškų pažiūrų politikas.

Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen akcentavo, kad G. Kirkilas gerbė savo politinius oponentus.

„Lietuvos politika neteko labai intelektualaus, labai gilaus, labai daug Lietuvai padariusio politiko. <...> Mes su Gediminu Kirkilu turėjom ne vieną progą, kai jis buvo aktyvioje politikoje kartu dirbti ir diskutuoti, kartais nesutarti. Ir dabar, kai jis jau buvo pasitraukęs iš aktyvios politikos, mes neretai susitikdavome pasikalbėti tiesiog ir aš labai vertinau jo intelektą, labai vertinau jo valstybiškumą, valstybinį požiūrį į Lietuvos saugumą į geopolitiką“, – sako premjerė Ingrida Šimonytė.

Europarlamentaras Andrius Kubilius G. Kirkilą laiko ir politiniu oponentu, ir bendražygiu.

„Kartais labai kritiškai vertindavom vienas kitą ir partijas, ginčydavomės ir taip toliau, bet kartu buvom ir tokie bendraminčiai, bendražygiai, bendrakeleiviai. <...>

Tikrai buvo progų sutarti dėl pačių svarbiausių valstybės klausimų, kažkada teko vadovaujant opozicijai esančiai Tėvynės sąjungai, paremti Gedimino Kirkilo tapimą Ministru Pirmininku“, – sako A. Kubilius.

Gediminas Kirkilas Seimo nariu buvo nuo 1992-ųjų iki 2020-ųjų. 2017 metais pasitraukė iš socialdemokratų ir įkūrė naują partiją, kuriai pirmininkavo iki 2021-ųjų.

Gedimino Kirkilo biografija

Faktą, kad mirė buvęs premjeras Gediminas Kirkilas, šeštadienio rytą patvirtino policijos atstovas Ramūnas Matonis.

G. Kirkilas gimė 1951 m. sostinėje. 1978 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, vėliau – Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, 2004 m. – VU Tarptautinio verslo mokyklą.

1978-1989 m. priklausė SSKP, vėliau Lietuvos komunistų partijai. Algirdui Mykolui Brazauskui tapus Centrinio komiteto pirmuoju sekretoriumi, dirbo jo padėjėju ryšiams su spauda, o 1990-1992 m. jo padėjėju.

1990 m. G. Kirkilas išrinktas Lietuvos demokratinės darbo partijos (LDDP) pirmuoju pavaduotoju ir keletą metų priklausė šiai politinei jėgai. Nuo 2001 m. tapo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) nariu, 2007-2009 m. pirmininkavo socialdemokratams.

Politikas buvo renkamas į Seimą nuo 1992 m. ir dirbo parlamente keletą kadencijų – iki 2020 m. 2017 m. lapkritį pasitraukė iš socialdemokratų gretų.

G. Kirkilas vadovavo Vyriausybei 2006-2008 m.

G. Kirkilas 2003 m. buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiumi, po metų – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi.