Teismas: recidyvistui už mažametės išžaginimą – 10 metų kalėjimo

Iš jo nukentėjusiajai priteista 10 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti, ketvirtadienį pranešė Panevėžio apygardos teismas.
Siekiant apsaugoti nukentėjusiosios privatumą ir emocinę būklę, byla išnagrinėta uždaruose teismo posėdžiuose.
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Nusikaltimas įvykdytas prieš kelerius metus viename Aukštaitijos rajone. Kaltinamasis, pasinaudodamas nukentėjusiosios bejėgiška būkle dėl mažametystės, fizine jėga palaužė jos valią ir lytiškai santykiavo prieš jos valią.
Dėl išgąsčio, kaltinamojo grasinimų ir kilusios gėdos nukentėjusioji ilgą laiką apie patirtą prievartą niekam nesakė. Tiesa išaiškėjo tik po kelerių metų, kai patirtus išgyvenimus sunkiai pakėlusi mergaitė apie įvykį pasipasakojo seseriai, o šeima kreipėsi į teisėsaugą.
Teismo medicinos ir psichiatrijos ekspertizės patvirtino, kad tyčiniai kaltinamojo veiksmai nukentėjusiajai sukėlė potrauminio streso sutrikimą.
Kaltinamasis teisme savo kaltės nepripažino ir teigė nepadaręs nusikalstamų veikų, tačiau teismas jo gynybos versiją atmetė kaip nepagrįstą ir paneigtą gausiais objektyviais įrodymais bei liudytojų parodymais.
Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis nusikalto būdamas recidyvistu, padarė labai sunkų nusikaltimą, niekur nedirba.
„Kaltinamasis viso proceso metu nei pats, nei per artimuosius nesiėmė jokių priemonių nusikaltimo pasekmėms sušvelninti – neatlygino nė dalies padarytos žalos, neatsiprašė nukentėjusios, nėra jokių jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių“, – pažymėjo bylą išnagrinėjusi teisėja Jolanta Raščiuvienė.
Siekdamas užkirsti kelią galimam nuteistojo slapstymuisi nuo bausmės atlikimo, teismas iki nuosprendžio įsiteisėjimo taikytas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir asmens dokumento paėmimą – pakeitė į suėmimą, kurio vykdymą pavedė policijai.
Panevėžio apygardos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
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