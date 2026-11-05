Marijampolėje – įžūlus išpuolis prieš policiją: subjauroti penki tarnybiniai automobiliai

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, spalio 22-iosios vakarą Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus pastato kieme 33 metų kaltinamasis pilkais dažais apipurškė penkis tarnybinius automobilius. Ant automobilių buvo išpurkšti užrašai „KGB“, taip pat uždažyti vienos pusės transporto priemonių valstybiniai numeriai.
Teismui perduota Marijampolės policijos automobilius subjaurojusio vyro byla
Tokiu būdu kaltinamasis tyčiniais vandališkais veiksmais apgadindamas Marijampolės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui priklausančius tarnybinius automobilius demonstravo nepagarbą aplinkai ir sutrikdė policijos darbo veiklą.
Atliekant šį ikiteisminį tyrimą asmuo savo kaltę pripažino. Įvertinusi aplinkybių visumą, tyrimui vadovavusi prokurorė priėmė sprendimą ikiteisminį tyrimą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu.
Prokurorė prašo Marijampolės apylinkės teismo vyrą pripažinti kaltu ir, bausmę sumažinus vienu trečdaliu, skirti vienerių metų laisvės apribojimo bausmę be intensyvios priežiūros, įpareigojant dalyvauti elgesio pataisos programoje, pradėti dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje bei uždrausti vartoti psichiką veikiančias medžiagas.
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