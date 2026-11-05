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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Marijampolėje – įžūlus išpuolis prieš policiją: subjauroti penki tarnybiniai automobiliai

2026-11-05 14:16 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 14:16
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Marijampolės apylinkės prokuratūra kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu byloje, kurioje anksčiau penkis kartus teistas marijampolietis kaltinamas viešosios tvarkos pažeidimu, ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Marijampolės apylinkės prokuratūra kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu byloje, kurioje anksčiau penkis kartus teistas marijampolietis kaltinamas viešosios tvarkos pažeidimu, ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

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Ikiteisminio tyrimo duomenimis, spalio 22-iosios vakarą Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus pastato kieme 33 metų kaltinamasis pilkais dažais apipurškė penkis tarnybinius automobilius. Ant automobilių buvo išpurkšti užrašai „KGB“, taip pat uždažyti vienos pusės transporto priemonių valstybiniai numeriai.

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Teismui perduota Marijampolės policijos automobilius subjaurojusio vyro byla

Tokiu būdu kaltinamasis tyčiniais vandališkais veiksmais apgadindamas Marijampolės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui priklausančius tarnybinius automobilius demonstravo nepagarbą aplinkai ir sutrikdė policijos darbo veiklą.

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Atliekant šį ikiteisminį tyrimą asmuo savo kaltę pripažino. Įvertinusi aplinkybių visumą, tyrimui vadovavusi prokurorė priėmė sprendimą ikiteisminį tyrimą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu.

Prokurorė prašo Marijampolės apylinkės teismo vyrą pripažinti kaltu ir, bausmę sumažinus vienu trečdaliu, skirti vienerių metų laisvės apribojimo bausmę be intensyvios priežiūros, įpareigojant dalyvauti elgesio pataisos programoje, pradėti dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje bei uždrausti vartoti psichiką veikiančias medžiagas.

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