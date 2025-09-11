Teismas buvusiam Panevėžio ligoninės vadovui dviem mėnesiais sutrumpino laisvės atėmimo bausmę

Lietuvos apeliacinis teismas rugsėjo 10 dieną paskelbtu nuosprendžiu konstatavo, kad I. Dorošas kaltas dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.
Jis iš dalies pakeitė pirmosios instancijos teismo nuosprendį, kuris buvo priimtas po šešerių metų teisminio nagrinėjimo. I. Dorošas lieka pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo ir kyšininkavimo, o dėl dokumentų klastojimo jam baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui. Dėl kai kurių nusikalstamos veikos epizodų buvęs gydymo įstaigų vadovas išteisintas.
Apeliacinės instancijos teismas I. Dorošui dviem mėnesiais – iki 2 metų ir 10 mėnesių – sutrumpino laisvės atėmimo bausmę (jos vykdymas atidėtas dvejiems metams), o baudą nuo beveik 34 tūkst. eurų sumažino iki beveik 19 tūkst. eurų. I. Dorošui teismas paliko draudimą trejus metus dirbti darbą, susijusį su vadovavimu valstybinėms ar viešosioms įstaigoms arba įstaigų padaliniams bei darbą, susijusį su šiose įstaigose vykdomais viešaisiais pirkimais.
Bylos duomenimis, būdamas Panevėžio bei Jonavos ligoninių vadovu, I. Dorošas neteisėtai sudarė išskirtines sąlygas kai kurioms bendrovėms dalyvauti Panevėžio ligoninės remonto darbų, taip pat Panevėžio ir Jonavos ligoninių medicinos įrangos įsigijimo viešųjų pirkimų konkursuose bei tuos konkursus laimėti.
Konkursai abiejose gydymo įstaigose vyko diskriminuojant kitus rangovus ir tiekėjus, o už laimėtus konkursus I. Dorošas tiesiogiai pareikalavo iš verslininkų kyšių darbais, paslaugomis, prekėmis, daiktais ir pinigais. Pavyzdžiui, iš vienos bendrovės vadovo už sėkmę viešųjų pirkimų pirkimų konkursuose I. Dorošas įsigijo automobilį už ketvirtadalį jo realios vertės, vėliau verslininkas sumokėjo už šios transporto priemonės draudimą, remonto darbus.
2023 metų kovo 10 dienos Kauno apygardos teismo nuosprendžiu kartu su I. Dorošu buvo nuteisti ir trys verslininkai. Lietuvos apeliacinis teismas nuosprendį jų atžvilgiu taip pat iš dalies pakeitė. S. A. liko pripažintas kaltu dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ir papirkimo, už tai jam skirta galutinė subendrinta 26 tūkst. eurų bauda. J. Ž. pripažintas kaltu dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo, jam skirta beveik 4 tūkst. eurų bauda. Nuteistam dėl papirkimo G. O. skirta beveik 25 tūkst. eurų bauda.
Apeliacinės instancijos teismo sprendimas per tris mėnesius nuo jo paskelbimo dienos kasacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Ikiteisminį tyrimą šioje didelės apimties byloje atliko STT pareigūnai, tyrimui vadovavo ir valstybinį kaltinimą pirmosios instancijos teisme palaikė Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Dalia Markauskienė. Teismui bylą prokuratūra perdavė 2016 metų gruodį.
Lietuvos apeliaciniame teisme valstybinį kaltinimą palaikė Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Gintaras Jasaitis.
Lietuvos Aukščiausiajame Teisme jau išnagrinėta kita byla, susijusi su tuometiniu Panevėžio ligoninės direktoriumi I. Dorošu. Šioje byloje buvęs ligoninės vadovas buvo pripažintas kaltu dėl kurstymo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir dokumentų klastojimo. Teismas jam skyrė beveik 3500 eurų baudą. Kartu buvo nuteista ir buvusi Panevėžio rajono savivaldybės Juridinio skyriaus vedėja, kuriai buvo skirta 7500 eurų bauda.
