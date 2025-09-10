Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teismas skelbs sprendimą buvusio sostinės tarybos nario Popovo „čekiukų“ byloje

2025-09-10 06:13 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 06:13

Trečiadienį Apeliacinis teismas skelbs sprendimą buvusio sostinės miesto savivaldybės tarybos nario Sergejaus Popovo „čekiukų“ byloje.

Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

Trečiadienį Apeliacinis teismas skelbs sprendimą buvusio sostinės miesto savivaldybės tarybos nario Sergejaus Popovo „čekiukų“ byloje.

REKLAMA
0

Vilniaus apygardos teismas šių metų sausį S. Popovą pripažino kaltu byloje dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir piktnaudžiavimo, siekiant gauti tarybos nario išmokas. Politikui skirta 15 tūkst. eurų bauda. 

S. Popovas buvo nuteistas dėl to, kad fiktyviai tarybos nario veiklai nuomojosi buvusią elektros skydinę ir už tai gavo 7,4 tūkst. eurų dydžio išmokas. Kaip nutarė teismas, politikas taip pat turės Vilniaus miesto savivaldybei grąžinti minėtą išmoką. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šį sprendimą Apeliaciniam teismui apskundęs S. Popovas siekia išteisinimo. Skunde nuteistasis nurodo, kad tapo Aukštaičių gatvės, kur nuomojosi buvusią skydinę, vietinių santykių aiškinimosi įkaitu.  

REKLAMA
REKLAMA

S. Popovas yra sakęs, kad daugiau nei 12 kv. m. patalpas Paupio rajone išsinuomojo, norėdamas ruoštis tarybos posėdžiams, o į nuotolinius posėdžius jungdavosi iš nuomojamo buto.

REKLAMA

Tuo metu prokuratūra tvirtina, kad tarybos narys jau prieš nuomodamasis patalpas žinojo, kad realiai jose jokios veiklos nevykdys. 

Ikiteisminis tyrimas Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) buvo pradėtas dėl galimo S. Popovo piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti. 

STT tyrėjams kilo įtarimų, kodėl tuometiniam politikui galėjo prireikti ankštos patalpos, kurioje nėra nei langų, nei sanitarinio mazgo.

Tyrimo duomenimis, būdamas tuometinės sostinės tarybos nariu, S. Popovas turėjo teisę gauti išmoką biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti. Pasak teisėsaugos, 2020 m. gruodį jis su viena privačia įmone sudarė galimai fiktyvią negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį biuro nuomai bei, siekdamas turtinės naudos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai nuo 2021 m. sausio iki 2023 m. balandžio pateikdavo finansinius dokumentus – apyskaitas už neva biuro patalpų nuomą su įrašytais, kaip įtariama, tikrovės neatitinkančiais duomenimis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų