Teismas skelbs sprendimą buvusio sostinės tarybos nario Popovo „čekiukų“ byloje

Vilniaus apygardos teismas šių metų sausį S. Popovą pripažino kaltu byloje dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir piktnaudžiavimo, siekiant gauti tarybos nario išmokas. Politikui skirta 15 tūkst. eurų bauda.
S. Popovas buvo nuteistas dėl to, kad fiktyviai tarybos nario veiklai nuomojosi buvusią elektros skydinę ir už tai gavo 7,4 tūkst. eurų dydžio išmokas. Kaip nutarė teismas, politikas taip pat turės Vilniaus miesto savivaldybei grąžinti minėtą išmoką.
Šį sprendimą Apeliaciniam teismui apskundęs S. Popovas siekia išteisinimo. Skunde nuteistasis nurodo, kad tapo Aukštaičių gatvės, kur nuomojosi buvusią skydinę, vietinių santykių aiškinimosi įkaitu.
S. Popovas yra sakęs, kad daugiau nei 12 kv. m. patalpas Paupio rajone išsinuomojo, norėdamas ruoštis tarybos posėdžiams, o į nuotolinius posėdžius jungdavosi iš nuomojamo buto.
Tuo metu prokuratūra tvirtina, kad tarybos narys jau prieš nuomodamasis patalpas žinojo, kad realiai jose jokios veiklos nevykdys.
Ikiteisminis tyrimas Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) buvo pradėtas dėl galimo S. Popovo piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti.
STT tyrėjams kilo įtarimų, kodėl tuometiniam politikui galėjo prireikti ankštos patalpos, kurioje nėra nei langų, nei sanitarinio mazgo.
Tyrimo duomenimis, būdamas tuometinės sostinės tarybos nariu, S. Popovas turėjo teisę gauti išmoką biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti. Pasak teisėsaugos, 2020 m. gruodį jis su viena privačia įmone sudarė galimai fiktyvią negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį biuro nuomai bei, siekdamas turtinės naudos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai nuo 2021 m. sausio iki 2023 m. balandžio pateikdavo finansinius dokumentus – apyskaitas už neva biuro patalpų nuomą su įrašytais, kaip įtariama, tikrovės neatitinkančiais duomenimis.
