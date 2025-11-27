 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teismas atmetė „Sienos grupės“ skundą dėl apgręžtų migrantų skaičiavimo

2025-11-27 17:03 / šaltinis: BNS
2025-11-27 17:03

Regionų administracinis teismas atmetė nevyriausybinės organizacijos „Sienos grupė“ skundą dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) apgręžtų migrantų skaičiavimo.

VSAT (nuotr. Elta)

2

„Sienos grupė“ siekė, jog pasieniečiai patikslintų skelbiamą statistiką apie apgręžtus migrantus, nes į statistiką įtraukiami asmenys, kurie niekada nebuvo apgręžti Lietuvos teritorijoje, o tik pastebėti Baltarusijos pusėje prie Lietuvos sienos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

VSAT tą padaryti atsisakė ir raštu apie tai sausio pabaigoje informavo „Sienos grupę“.

Kaip ketvirtadienį pranešė Regionų administracinis teismas, „Sienos grupė“ mano, kad tokia skaičiavimo metodika klaidina visuomenę, iškraipo tikrąjį neteisėtos migracijos mastą ir pažeidžia viešojo administravimo bei visuomenės informavimo principus.

Teismas, išnagrinėjęs bylos aplinkybes, pabrėžė, kad šioje byloje esminis ginčas kilo dėl to, ar įstaiga suteikė prašytą informaciją ir ar ta informacija buvo išsami ir pakankama.

Teismas konstatavo, kad VSAT pateiktas atsakymas pareiškėjai yra išsamus, pagrįstas ir atitinkantis teisės aktų reikalavimus. Tarnyba aiškiai nurodė, kuo remiasi skelbdama duomenis, ir paaiškino, kodėl tam tikri duomenys nėra tvarkomi ar tikslinami.

VSAT atsakyme teigiama, jog į oficialią statistiką įtraukiami visi asmenys, pastebėti Baltarusijos teritorijoje ir artėjantys prie Lietuvos sienos, kadangi teisės aktai nenustato, kokiu atstumu nuo sienos turi būti skaičiuojami neteisėti migrantai. Taip pat nurodyta, kad VSAT nekaupia šių asmenų duomenų, nes jie nėra reikalingi tarnybinėms funkcijoms, o detali oficiali statistika apie neteisėtai sieną kirtusius asmenis skelbiama Valstybės duomenų agentūros portale.

Teismas pabrėžė, kad „Sienos grupė“ nėra subjektas, kuriam įstatymų leidėjas būtų pavedęs ginti viešąjį interesą, kontroliuoti VSAT darbuotojų veiksmus ar reikalauti platesnio atskaitingumo už įgyvendinamą valstybės politiką pasienio apsaugos srityje. Pareiškėja turėjo teisę kreiptis į teismą tik dėl savo, kaip juridinio asmens, teisių ir teisėtų interesų bei gauti tik tą informaciją, kurią VSAT privalo suteikti konkrečiai pareiškėjai.

Atsižvelgęs į tai, teismas konstatavo, kad VSAT administracinis aktas laikytinas teisėtu ir pagrįstu, todėl pareiškėjos reikalavimai buvo atmesti kaip nepagrįsti.

Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

