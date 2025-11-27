 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Baltarusijos pasienyje apgręžti keturi neteisėti migrantai

2025-11-27 07:53 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 07:53

Pasieniečiai prie Lietuvos sienos su Baltarusija pastarąją parą apgręžė keturis į šalį bandžiusius prasmukti neteisėtus migrantus, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Pasieniečiai prie Lietuvos sienos su Baltarusija pastarąją parą apgręžė keturis į šalį bandžiusius prasmukti neteisėtus migrantus, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

0

Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba trečiadienį į savo šalį neįleido 29 tokių asmenų, o Lenkijos pareigūnai pranešė antradienį apgręžę 21 neteisėtą užsienietį.

Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 1 582.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,5 tūkst. neteisėtų migrantų.

Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.

