  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Liubajevas: per daug dėmesio skiriame balionams, Minskas tuo naudojasi

2025-11-27 13:39 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 13:39

Tęsiantis kontrabandinių oro balionų antplūdžiui iš Baltarusijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas sako, jog problema pastaruoju metu tampa pernelyg eskaluojama. Kaip pabrėžia jis, leidžiami meteorologiniai balionai kelia grėsmę, tačiau tai tėra vienas iš daugelio kontrabandos gabenimo elementų. 

Rustamas Liubajevas

Tęsiantis kontrabandinių oro balionų antplūdžiui iš Baltarusijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas sako, jog problema pastaruoju metu tampa pernelyg eskaluojama. Kaip pabrėžia jis, leidžiami meteorologiniai balionai kelia grėsmę, tačiau tai tėra vienas iš daugelio kontrabandos gabenimo elementų. 

1

„Jei žiūrint į bendrą situaciją mūsų valstybėje, susidaro toks įspūdis, kad šita problema šiek tiek yra eskaluojama. Be jokios abejonės kiekvienas oro balionas, kuris yra oro uosto erdvėje, kelia pavojų. Bet per daug dėmesio skirta vienam iš kontrabandos elementų. Neturime pamiršti ir bendros situacijos Lietuvoje, kokie yra kontrabandos į Lietuvą patekimo keliai, kur ta kontrabanda keliauja ir kokios yra tos kontrabandos apimtys“, – prieš uždarą Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdį kalbėjo R. Liubajevas.

Anot VSAT vado, kuo daugiau kontrabandinių balionų klausimas yra eskaluojamas, tuo tai naudingiau Minsko režimui. 

„Pirmiausia tai labai naudinga Baltarusijai, čia mes tikrai matome hibridinio karo apraiškų. Matyt kai kam taip pat naudinga ir Lietuvoje tą klausimą kelti“, – tikino VSAT vadas. 

ELTA primena, kad suaktyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiams, Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti sieną, ji atverta praėjusią savaitę.

Dėl kontrabandinių balionų judėjimo nuo to laiko daugelį kartų sutrikdytas šalies oro uostų darbas, paskutinį kartą – šį savaitgalį, sekmadienio naktį dėl to Vilniaus oro uostas uždarytas du kartus.

Dėl susidariusios situacijos pastaruoju metu šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Balatrusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.

