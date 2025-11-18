Tapinas sureagavo į gėdingą Dianos Nausėdienės kalbą – dūrė pirštu į prezidentą

„Ech, Prezidentas nebe tas, nebe tas.
Kai ankstyvoji Nausėdienė buvo gan švelniai pakritikuota dėl to, kad nusišnekėjo per švietimo forumą, Nausėda šoko kaip liūtas šaukdamas apie viešą egzekuciją moteriai, kuri mylėjo jo mamą, ir kreipėsi į visus geranorius žmones“, – prieš 5 m. nutikusią istoriją priminė A. Tapinas.
Tačiau dabar, masiškai išplitus D. Nausėdienės kalbai Europos pirmųjų ponių suvažiavime, G. Nausėda, kaip pastebėjo A. Tapinas, tyli – D. Nausėdienės pasirodymo nekomentuoja nei jis, nei Prezidentūra.
„Dabar, kai pirmoji ponia vėl pademonstravo, kokia puiki oratorė ji yra, Prezidentas tyli kaip pelė po šluota. Atrodo, kad Knygų mugės sprendimas sulaužė jį ir atėmė norą gyventi.
Tyla ir dar tie išjungti komentarai. Apie juos turbūt geriausiai pasakytų pirmoji Diana:
Komentarų išjungimas yra toks post-holistinis komunikacinio vakuumo monolitas, kuriame algoritminė empatija susilieja su su išplėstinė socialinės garso izoliacijos praktika, tarsi būtų mėginama deakustifikuoti viešąją erdvę, kad saviidentifikuojantys naratyvai neužgožtų tarpinstitucinio žodžio trapumo“, – ironizuoja A. Tapinas.
Nausėda 2020-aisiais stojo mūru už ponią Dianą
Primename, kad 2020 m. rugsėjo 24 d. G. Nausėda stojo ginti savo žmoną nuo kritikų, kurie bedė pirštu į nesėkmingą jos kalbą „Lietuvos Davoso“ forume:
„Jei būtų užkliudyta tik Diana Nausėdienė ar aš pats, nereaguočiau. Ne pirmas ir ne paskutinis kartas. Tačiau kalbama apie kur kas platesnius dalykus, todėl nutylėti neturiu teisės.
<...> Diana dalyvavo diskusijoje apie moterų įgalinimą ir išreiškė mintį, kad nustekentoje šalies švietimo sistemoje negelbsti ir tas faktas, kad 79 proc. mokytojų yra moterys. Jos tampa neįgalios sistemos įkaitėmis ir mažai kas pasikeistų, jeigu mokyklose dirbtų analogiškas procentas vyrų.
Turbūt ir šeštoko ar net trečioko teksto suvokimo įgūdžių pakaktų suvokti pasakytą mintį, tačiau naratyvų medžiotojai išvertė ją į antiteiginį apie nepagarbą moters darbui. Suprask, sistema neveikia, nes joje dirba per daug moterų! Taip visa savo esybe už moterų įgalinimą pasisakanti Diana tapo priešininke.
Tuomet jau įsitraukė lygių galimybių gynėjai, atradę čia net seksizmo apraiškų. Čia tai bent! Netruko atsiliepti ir darbo kolektyvai, išreiškę savo solidarumą ir pasipiktinimą. Taip sakant, pirminio teksto neskaitėme, konferencijos neregėjome, bet smerkiame. Visai kaip Sovietų Sąjungoje XX a. septintąjį-aštuntąjį dešimtmetį: „B. Pasternako neskaičiau, bet noriu pasakyti...“
O kas atsitiko iš tikrųjų? Diskusijos tema buvo sumaniai „išplauta“, pakišant sumanipuliuotą lygių teisių problemą. Kas tai padarė?
O gi tie patys komentatoriai, kurie visą dešimtmetį tylėjo ir palaimingai stebėjo, kaip Lietuvos švietimo sistema vis giliau kasama į žemę. Tik dabar bandome ją vėl pastatyti ant kojų, pristatę visą įstatymų paketą dėl tų pačių lygių galimybių. Tik jau vaikams iš skirtingo socialinio statuso šeimų.
Dar šlykščiau – dieną naktį dėl žmogaus teisių nemiegantieji surengė viešą egzekuciją mamai ir moteriai, už kurios lygias galimybes ir saviraišką jie tariamai kovoja. Moterį, kuri mylėjo mano šviesios atminties mamą, keliasdešimt metų sąžiningai dirbusią mokytoja. Buvusią viena iš tų 79 procentų.
Į tų kelių komentatorių garbę ir sąžinę aš nesikreipiu. Negali apeliuoti į tai, ko nėra.
Kreipiuosi į visus geranorius žmones, kurie neabejingi valstybės likimui. Toliau vyksta kova už viešąją erdvę. Neleiskime jos okupuoti „tuščių būgnų“ partijai – visiems tiems, kurie mėgsta postringauti apie kilnias materijas, bet savo asmeniniame gyvenime jomis nesivadovauja.“
Masiškai plinta Dianos Nausėdienės kalba: pamatykite patys
Internete plinta Pirmosios ponios Dianos Nausėdienės kalba iš Europos pirmųjų ponių suvažiavimo.
Lapkričio 17 d. Prezidentūroje vyko Europos pirmųjų ponių suvažiavimas, kuriame kalbėta apie prastėjančią demografinę padėtį, neišnešiotų naujagimių priežiūrą.
Internete ėmė plisti D. Nausėdienės kalbos ištrauka. Vaizdo įraše matyti, kad Pirmoji ponia po ranka turi parašytą kalbą, į tekstą nuolat žvilgčioja.
„Socialinės savidestrukcijos spiralės multiplikavimas technologinėmis priemonėmis yra XX amžiaus fenomenas. To kituose laikmečiuose nebuvo. Mūsų laikmetis kontroversiškas ir paradoksalus, nes tai, kas turėtų tarnauti žmogaus gerovei, ima veikti prieš jį“, – Europos pirmųjų ponių suvažiavime skaitė D. Nausėdienė.
Vienas sakinys, akivaizdu, pasirodė itin sudėtingas – Pirmoji ponia sustojo ilgai pauzei.
„Savanaudiško, diskriminuojančio va bank žaidimo tikslas... – daugiau nei 10-iai sekundžių sustojo ji, žiūrėdama į tekstą. – Holistinis soft power (angl. minkštosios galios) failas yra priešnuodis visiems bedvasiams, bejausmiams, empatijos nepažinusiems režimams.“
Kas nutiko Pirmajai poniai, naujienų portalas tv3.lt paklausė Prezidentūros. Gavę atsakymą, publikaciją papildysime.
Po suvažiavimo vyko spaudos konferencija. Jos metu visoms pranešėjų, tarp jų ir D. Nausėdienės, pasisakymams buvo skirta po 5 minutes. D. Nausėdienė kalbėjo geras 10 minučių, tad neliko laiko žurnalistų klausimams.
