Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
14
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Tai yra pasityčiojimas iš Seimo“: stebisi, kur paskutinę minutę dingo ministrai

2025-10-08 09:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 09:12

Antradienį Seimo posėdžio metu tradiciškai turėjo įvykti Vyriausybės pusvalandis. Tai laikas, kai Seimo nariai konkrečiam ministrui gali užduoti klausimus. Tačiau Seimo posėdžių salėje pasirodė tik viena ministrė. Nors kai kurių darbotvarkėse įrašyta, kad jie turėjo būti parlamente arba tuo metu neturi svarbių susitikimų, tų ministrų nebuvo.

20-oji Vyriausybė (nuotr. Elta)

Antradienį Seimo posėdžio metu tradiciškai turėjo įvykti Vyriausybės pusvalandis. Tai laikas, kai Seimo nariai konkrečiam ministrui gali užduoti klausimus. Tačiau Seimo posėdžių salėje pasirodė tik viena ministrė. Nors kai kurių darbotvarkėse įrašyta, kad jie turėjo būti parlamente arba tuo metu neturi svarbių susitikimų, tų ministrų nebuvo.

REKLAMA
14

Vyriausybės pusvalandis numatytas vakarinio Seimo posėdžio metu. Tačiau vietos, kuriose turi sėdėti ministrai, buvo tuščios.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į Seimą atvyko tik teisingumo ministrė Rita Tamašunienė, bet ji nesutiko viena kalbėti per Vyriausybės pusvalandį ir išėjo iš posėdžių salės.

REKLAMA
REKLAMA

„Gerbiami kolegos, mes matome, kad darbotvarkėje yra Vyriausybės pusvalandis, ir norėjome paklausti, kokia yra situacija, kuris iš ministrų pasirodys Vyriausybės pusvalandyje, nes nėra nurodyta, kuris ministras dalyvaus“, – klausė Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

REKLAMA

Vakariniam posėdžiui pirmininkavusi socialdemokratė Rasa Budbergytė apgailestavo, kad likusių 13 ministrų esą nepavyko prisikviesti.

„Ačiū jums labai už klausimą. Labai apgailestaudama noriu pasakyti, kad mums nepavyko pakviesti nė vieno ministro, nes visi yra suplanavaę ir išvykę, turi kitų svarbių susitikimų. Labai atsiprašome dėl to, bet, deja, nepavyks šito pusvalandžio mums turiningo turėti“, – atsakė R. Budbergytė.

REKLAMA
REKLAMA

„O tai kas atsitiko su ponia Šakaliene (krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene – red. past.)? Nes aš žiūriu į jos darbotvarkę: nuo 10 iki 16 valandos ji turėtų dalyvauti Seimo posėdyje. Taip yra užsirašiusi“, – pastebėjo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narė Agnė Širinskienė.

Į šį klausimą nebuvo konkrečiai atsakyta, bet netrukus prie jo grįžo liberalas Eugenijus Gentvilas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tai yra pasityčiojimas iš Seimo, kai iš 13 ministrų nė vienas neturi galimybės dalyvauti Seime, ir tai yra Seimo vadovybės darbo brokas“, – sakė E. Gentvilas. 

Kur dingo ministrai?

Kai kurie ministrai iš tiesų turėjo neatidėliotinų reikalų ir tai buvo įrašyta jų darbotvarkėse. Pavyzdžiui, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė šiuo metu su oficialiu vizitu lankosi Lenkijoje. 

REKLAMA

Su premjere kartu – užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. 

Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas antradienį 14 val. turėjo susitikti su Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos nariais ir prezidentu.

Švietimo, mokslo ir sporto minsitrė Raminta Popovienė turėjo ne vieną susitikimą. Jos antradienio darbotvarkėje nurodyta, kad 10 val. ministrė dalyvauja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tarptautinio tyrimo TALIS 2024 rezultatų pristatyme, 11 val. – tarpinstituciniame pasitarime, 13 val. – Nacionalinės sporto tarybos posėdyje, 15:30 val. susitinka su Lietuvos sporto universiteto rektore prof. dr. Diana Rėklaitiene, o nuo 16:30 val. dalyvauja mokytojų dienos šventėje Kaune.

REKLAMA

Sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės darbotvarkėje įrašyta, jog politikė spalio 6–9 d. turi darbinį vizitą. 

Vidaus reikalų ministras vykstant Vyriausybės pusvalandžiui oro uoste turėjo pasitikti Austrijos prezidentą Alexanderį van der Belleną su Pirmąją ponia Doris Shmidauer. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė nuo 10 val. dalyvavo Seimo posėdyje, bet nuo 14 val. – Trišalės tarybos posėdyje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Žemės ūkio ministras Andrius Palionis 13:30 ir 15:30 val. dalyvavo darbiniuose pasitarimuose.

Aplinkos ministro Kastyčio Žuromsko darbotvarkėje įrašyta, kad 10 val. ministras dalyvauja vidiniame pasitarime, o 13 ir 14 val. – darbiniuose susitikimuose.

Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pagal savo darbotvarkę nuo 10 iki 16 val. dalyvavo biudžeto aptarime, įvairiuose darbiniuose susitikimuose.

REKLAMA

Kitų planai su Vyriausybės pusvalandžiu nesikirto?

Tuo metu D. Šakalienės darbotvarkėje, kaip ir pastebėjo A. Širinskienė, parašyta, kad nuo 10 val. ji dalyvauja Seimo posėdyje, o 16 val. jau turi kitą susitikimą. Vyriausybės pusvalandis buvo numatytas 14 val. (realybėje šiek tiek vėlavo).

Primename, kad Seimo opozicinių frakcijų vadovai beveik mėnesį kvietė susitikti D. Šakalienę pasikalbėti apie Vyriausybės programą ir kitas gynybos aktualijas, tačiau taip ir nesulaukė tai dėl ligos, tai dėl kitų ministrės susitikimų.

REKLAMA

Susisiekimo ministro Juro Taminsko darbotvarkėje taip pat neįrašyta, kad Vyriausybės posėdžio metu turėtų neatidėliotinų planų. Nurodyta, kad ministras 11 ir 15 val. dalyvauja vidiniuose pasitarimuose.

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas irgi galėjo rasti progą pasirodyti Seime. Jo visos dienos darbotvarkėje nurodyta, kad ministras „dalyvauja darbiniuose susitikimuose“, bet neparašyta, kuriomis valandomis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Iš pareigų pasitraukus kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui, jo pareigas laikinai perėmė R. Popovienė.

Teisingumo ministrė R. Tamašunienė, kaip ir skelbta, į Seimą atvyko, bet į parlamentarų klausimus neatsakinėjo.

Vadinasi, be jos Seime galėjo pasirodyti dar bent trys ministrai: D. Šakalienė, J. Taminskas ir Ž. Vaičiūnas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Vilnietis
Vilnietis
2025-10-08 09:19
Tai pati blogiausia vyriausybė Lietuvos istorijoje, galimai ir blogiausia pasaulyje.
Atsakyti
Waris
Waris
2025-10-08 09:40

Kodėl, ši vyriausybė yra blogiausia ?
Ar dėlto, kad nėra vaivorykštinių arba per mažai vadovaujančių patelių ?
Gal dėlto, kad visi naujienų portalai ir soc. tinklai yra pilni užsakomųjų straipsnių ir postų apie, arba nieką, arba tiesiog apie R.Žemaitaitį ?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų