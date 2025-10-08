„Tai yra pasityčiojimas iš Seimo“: stebisi, kur paskutinę minutę dingo ministrai

Vyriausybės pusvalandis numatytas vakarinio Seimo posėdžio metu. Tačiau vietos, kuriose turi sėdėti ministrai, buvo tuščios.
Į Seimą atvyko tik teisingumo ministrė Rita Tamašunienė, bet ji nesutiko viena kalbėti per Vyriausybės pusvalandį ir išėjo iš posėdžių salės.
„Gerbiami kolegos, mes matome, kad darbotvarkėje yra Vyriausybės pusvalandis, ir norėjome paklausti, kokia yra situacija, kuris iš ministrų pasirodys Vyriausybės pusvalandyje, nes nėra nurodyta, kuris ministras dalyvaus“, – klausė Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Vakariniam posėdžiui pirmininkavusi socialdemokratė Rasa Budbergytė apgailestavo, kad likusių 13 ministrų esą nepavyko prisikviesti.
„Ačiū jums labai už klausimą. Labai apgailestaudama noriu pasakyti, kad mums nepavyko pakviesti nė vieno ministro, nes visi yra suplanavaę ir išvykę, turi kitų svarbių susitikimų. Labai atsiprašome dėl to, bet, deja, nepavyks šito pusvalandžio mums turiningo turėti“, – atsakė R. Budbergytė.
„O tai kas atsitiko su ponia Šakaliene (krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene – red. past.)? Nes aš žiūriu į jos darbotvarkę: nuo 10 iki 16 valandos ji turėtų dalyvauti Seimo posėdyje. Taip yra užsirašiusi“, – pastebėjo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narė Agnė Širinskienė.
Į šį klausimą nebuvo konkrečiai atsakyta, bet netrukus prie jo grįžo liberalas Eugenijus Gentvilas.
„Tai yra pasityčiojimas iš Seimo, kai iš 13 ministrų nė vienas neturi galimybės dalyvauti Seime, ir tai yra Seimo vadovybės darbo brokas“, – sakė E. Gentvilas.
Kur dingo ministrai?
Kai kurie ministrai iš tiesų turėjo neatidėliotinų reikalų ir tai buvo įrašyta jų darbotvarkėse. Pavyzdžiui, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė šiuo metu su oficialiu vizitu lankosi Lenkijoje.
Su premjere kartu – užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas antradienį 14 val. turėjo susitikti su Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos nariais ir prezidentu.
Švietimo, mokslo ir sporto minsitrė Raminta Popovienė turėjo ne vieną susitikimą. Jos antradienio darbotvarkėje nurodyta, kad 10 val. ministrė dalyvauja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tarptautinio tyrimo TALIS 2024 rezultatų pristatyme, 11 val. – tarpinstituciniame pasitarime, 13 val. – Nacionalinės sporto tarybos posėdyje, 15:30 val. susitinka su Lietuvos sporto universiteto rektore prof. dr. Diana Rėklaitiene, o nuo 16:30 val. dalyvauja mokytojų dienos šventėje Kaune.
Sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės darbotvarkėje įrašyta, jog politikė spalio 6–9 d. turi darbinį vizitą.
Vidaus reikalų ministras vykstant Vyriausybės pusvalandžiui oro uoste turėjo pasitikti Austrijos prezidentą Alexanderį van der Belleną su Pirmąją ponia Doris Shmidauer.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė nuo 10 val. dalyvavo Seimo posėdyje, bet nuo 14 val. – Trišalės tarybos posėdyje.
Žemės ūkio ministras Andrius Palionis 13:30 ir 15:30 val. dalyvavo darbiniuose pasitarimuose.
Aplinkos ministro Kastyčio Žuromsko darbotvarkėje įrašyta, kad 10 val. ministras dalyvauja vidiniame pasitarime, o 13 ir 14 val. – darbiniuose susitikimuose.
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pagal savo darbotvarkę nuo 10 iki 16 val. dalyvavo biudžeto aptarime, įvairiuose darbiniuose susitikimuose.
Kitų planai su Vyriausybės pusvalandžiu nesikirto?
Tuo metu D. Šakalienės darbotvarkėje, kaip ir pastebėjo A. Širinskienė, parašyta, kad nuo 10 val. ji dalyvauja Seimo posėdyje, o 16 val. jau turi kitą susitikimą. Vyriausybės pusvalandis buvo numatytas 14 val. (realybėje šiek tiek vėlavo).
Primename, kad Seimo opozicinių frakcijų vadovai beveik mėnesį kvietė susitikti D. Šakalienę pasikalbėti apie Vyriausybės programą ir kitas gynybos aktualijas, tačiau taip ir nesulaukė tai dėl ligos, tai dėl kitų ministrės susitikimų.
Susisiekimo ministro Juro Taminsko darbotvarkėje taip pat neįrašyta, kad Vyriausybės posėdžio metu turėtų neatidėliotinų planų. Nurodyta, kad ministras 11 ir 15 val. dalyvauja vidiniuose pasitarimuose.
Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas irgi galėjo rasti progą pasirodyti Seime. Jo visos dienos darbotvarkėje nurodyta, kad ministras „dalyvauja darbiniuose susitikimuose“, bet neparašyta, kuriomis valandomis.
Iš pareigų pasitraukus kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui, jo pareigas laikinai perėmė R. Popovienė.
Teisingumo ministrė R. Tamašunienė, kaip ir skelbta, į Seimą atvyko, bet į parlamentarų klausimus neatsakinėjo.
Vadinasi, be jos Seime galėjo pasirodyti dar bent trys ministrai: D. Šakalienė, J. Taminskas ir Ž. Vaičiūnas.
Kodėl, ši vyriausybė yra blogiausia ?
Ar dėlto, kad nėra vaivorykštinių arba per mažai vadovaujančių patelių ?
Gal dėlto, kad visi naujienų portalai ir soc. tinklai yra pilni užsakomųjų straipsnių ir postų apie, arba nieką, arba tiesiog apie R.Žemaitaitį ?