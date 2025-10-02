Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Seimo narė Laura Asadauskaitė atidengė pavydėtino tobulumo kojas: pasidalijo kadru

2025-10-02 16:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 16:12

Žmonės įprastai Seimo narius yra pratę matyti pasitempusius, dažnu atveju su kostiumais ir oficialia apranga. Seimo narė Laura Asadauskaitė nusimetė drabužius ir parodė apnuogintas kojas baseine. Tokią Laurą galima pamatyti tikrai ne kasdien.

Laura Asadauskaitė (Nuotr. ELTA)

Žmonės įprastai Seimo narius yra pratę matyti pasitempusius, dažnu atveju su kostiumais ir oficialia apranga. Seimo narė Laura Asadauskaitė nusimetė drabužius ir parodė apnuogintas kojas baseine. Tokią Laurą galima pamatyti tikrai ne kasdien.

REKLAMA
0

Laura Asadauskaitė savo socialiniuose tinkluose pasidalino kadrais, kuriuose moteris leidžia laisvalaikį.

Parodė nuogas kojas

Seimo narė Laura Asadauskaitė dažniausia matoma elegantišku įvaizdžiu, tačiau kiek rečiau matoma moters pusė – laisvalaikis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laura socialiniuose tinkluose pasidalino kadrais iš baseino, kur ji sėdi ant pripučiamos vandens padangos, dėvi vientisą maudymosi kostiumėlį, plaukus susirišusi į kuodelį ir rodo dailias kojas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasidalinusi nuotraukomis moteris šalia jų rašo: „Savaitgalis“.

Vieta, kurioje buvo Laura – Druskininkų vandens parkas.

Šalia nuotraukų moteris pasidalino vaizdo įrašu, kur taip pat pramogauja vandenyje ir užsiima sportu, bandydama įveikti kliūčių ruožą su žiedais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų