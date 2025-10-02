Seimo narė Laura Asadauskaitė atidengė pavydėtino tobulumo kojas: pasidalijo kadru

Laura Asadauskaitė savo socialiniuose tinkluose pasidalino kadrais, kuriuose moteris leidžia laisvalaikį.
Parodė nuogas kojas
Seimo narė Laura Asadauskaitė dažniausia matoma elegantišku įvaizdžiu, tačiau kiek rečiau matoma moters pusė – laisvalaikis.
Laura socialiniuose tinkluose pasidalino kadrais iš baseino, kur ji sėdi ant pripučiamos vandens padangos, dėvi vientisą maudymosi kostiumėlį, plaukus susirišusi į kuodelį ir rodo dailias kojas.
Pasidalinusi nuotraukomis moteris šalia jų rašo: „Savaitgalis“.
Vieta, kurioje buvo Laura – Druskininkų vandens parkas.
Šalia nuotraukų moteris pasidalino vaizdo įrašu, kur taip pat pramogauja vandenyje ir užsiima sportu, bandydama įveikti kliūčių ruožą su žiedais.
