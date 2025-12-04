„Tai yra iš esmės ikikarinė krizė“ – skambina pavojaus varpais

Apie tai, „Žinių radijas“ laidoje, diskutuoja Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, socialdemokratas Rimantas Sinkevičius, komiteto vicepirmininkas, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Remigijus Motuzas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto prof. Tomas Janeliūnas.
Kaip galvojate, kaip dabar jaučiasi gyventojai, kurie skrydžius turi vakare, kai praėjusią naktį vėl 11 valandų Vilniaus oro uostas buvo neįgalus iš esmės?
R. Sinkevičius: Žinoma, kad blogai. Daugelis abejoja išvis, ar išskris šiąnakt vakare arba naktį. Žinoma, pergyvena dėl sujauktų planų, o ypač tie, kurie turi jungiamuosius skrydžius.
Ką apie efektyvumą kovos su šia krize ar hibridine ataka, rodo tai, kad nesibaigia tie antplūdžiai niekaip ir vis tenka uždarinėti Vilniaus oro uostą?
R. Sinkevičius: Deja, padėtis čia yra tokia, kokia yra, bet negalima sakyti, kad nedaroma jokio žingsnio. Šiąnakt vien policijos virš 10 ekipažų, mobiliųjų grupių budėjo Pasienio regione su Baltarusija. Taip pat budėjo ir judėjo ir tikrino transporto priemones Valstybės sienos apsaugos tarnybos mobiliosios grupės.
Na, o ilgalaikiai tai taip pat yra numatyti tiek diplomatiniai žingsniai, tiek techniniai. Kiek žinau, gruodžio 12 atvyksta viena iš vedančiųjų Izraelio kompanijų, man neseniai teko toje valstybėje būti ir kalbėtis.
Jie turi priemones, kaip jie pasakojo, kurios gali padėti šitai mūsų bėdai, tai nesakyčiau, kad sėdime rankų sudėję, iš kitos pusės, labai norėtųsi, kad ir politikai esantys, oponuojantys ir kritikuojantys tuos dalykus, ir Seime balionus pučiantys, kad sėstumėme prie vieno stalo ir kas kokių idėjų turi, kad bandytumėme kažkaip jas spręsti.
Tai buvo padaryta, kai mes kovojome su COVID. Taip maždaug buvo daroma, kai mes su pabėgėliais tvarkėmės, to reikia ir dabar, nes čia ta problema neišsispręs per vieną minutę.
Praėjusią savaitę Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis buvo sušauktas ir, kaip suprantu, ten ir Premjerė kvietė opoziciją kavos, kalbėtis kažkokiu reguliarumu nenutartu konkrečiai, kad tų idėjų būtų išsakoma, bet pačiame posėdyje jų išgirdote ar išgirdote tik kritiką iš kolegų?
R. Sinkevičius: Ne, mes išgirdome informaciją apie esamą padėtį. Buvo kažkiek politikos, be abejo, bet iš opozicinių pagrindinių partijų lyderių išgirdome, kad toks bendradarbiavimas yra įmanomas ir kad jie sutiktų dalyvauti tokiame formate ir šnekėtis.
Tai nereiškia, kad iš jų pusės atimama galimybė kritikuoti, tikrai ne, bet reikia keistis idėjomis, nes procesas, tiesą sakant, jeigu jau taip žiūrėti istoriškai, jis neatsirado per vienerius metus, jis jau tęsėsi ir prie valdžios, tęsiasi šioje valdžioje.
Antras dalykas, gal reikia galvoti ir ne vien tik kritikuoti, bet žiūrėkite, savu laiku buvo panaikinti policijos įgaliotiniai, dabar jų nėra seniūnijose, tenka organizuoti brangiau atsieinančias ir daugiau laiko gaištančias mobiliąsias grupes. Įgaliotiniai žinojo, kas miestelyje, seniūnijoje prekiauja, kas užsiima kontrabanda ir panašiai.
Oro navigacijos vadovas aiškiai sako, kad akivaizdžiai tyčia yra tie balionai skraidinami tada ir ten, kur jie labiausiai tiems skrydžiams trukdo. Tai ar tas medžiojimas kontrabandininkų paprastas ant žemės yra tas dalykas, kur reikia koncentruotis?
R. Sinkevičius: Aš pasakyčiau, kad dabar yra hibridinė ataka, slėpta po kontrabanda – su tokiu vertinimu aš sutikčiau, taip ir ne. Problema gal mažesnė problema, jeigu tai būtų vien kontrabanda, bet šiuo atveju po ja slepiasi hibridinė ataka.
Na, bet pradėkime žingsnis nuo žingsnio. Pirma susitvarkykime kontrabandą, bent jau kiek tai įmanoma. Juk 30 proc. cigarečių yra surūkoma su baltarusiškais akcizo ženklais. Tai didžiulis kiekis, tiesą sakant, tai negalima palikti vienos problemos neišsprendus kitos.
Ši problema, kai oro uostas uždarinėjamas jau du mėnesius iš esmės tęsiasi, ką jūs sakytumėte, kuo situacija yra geresnė negu prieš tuos du mėnesius, kai dar prieš mėnesį buvo sienos uždarymo sprendimas priimtas?
R. Sinkevičius: Vienos iš kietesnių atsako priemonių – tam tikros sankcijos Baltarusijai, kas Europos Sąjungos lygmeniu jau pradėta daryti. Na, nėra labai gerų priemonių, kurios imtų ir paveiktų tą kaimyninę šalį ir jos politikus. Pasakyčiau, kad situacija gal nėra pablogėjusi labai, bet ji nėra ir pagerėjusi, deja.
Kaip vertinate Vyriausybės veiksmus sprendžiant šią krizę – ar, jūsų manymu, daroma pakankamai, ypač komunikacijos prasme? Ar valdžia pakankamai aiškiai paaiškina, kas vyksta ir kodėl prašoma žmonių kantrybės?
T. Janeliūnas: Aš manau, kad visų pirma trūksta aukščiausiu lygiu suvokimo, kad tai iš tikrųjų yra krizė. Tai yra ne tik žodžiais kalbamas hibridinio karo veiksmas, tai yra iš esmės ikikarinė krizė, kada mes patiriame dar ne kinetines atakas, bet labai nemažą žalą sukuriantį puolimą prieš Lietuvą.
Apie tai kalbama ir pakankamai nemažai naudojama tų drastiškų žodžių, bet veiksmai neatitinka to, ką kalba Vyriausybė, ką komunikuoja. Jeigu tai iš tikrųjų yra krizinė situacija, tai kodėl nėra tų krizinių veiksmų apjungiant visas teisėsaugos institucijas?
Faktiškai prieš kontrabandininkus vykdoma tokia veikla, tokie veiksmai, kurie būtų vykdomi prieš teroristus. Štai dabar Generalinė prokuratūra pradeda tyrimą dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
Tai faktiškai traktuojama, kad vykdomi karo veiksmai prieš Lietuvą, vykdomos diversijos prieš Lietuvą, tai yra iš esmės artima terorizmo traktavimui. Tai kodėl, jeigu mes suvokiame tokį krizės mastą, nėra iš tikrųjų netipinių krizinės veiklos apraiškų, kur būtų prieš tuos pačius kontrabandininkus inicijuojamos maksimalios pastangos apjungiant visas teisėsaugos institucijas, galbūt net ir pasitelkiant kariuomenę?
Esant tokiam supratimui valstybės lyderių galvose, aš manau, tikrai nebūtų sunku išnaudoti maksimalius resursus, kuriuos mes turime. Kol kas matau tik tokį bandymą atsimušinėti, kad mes sprendžiame problemą, mes turime kažką nuveikę, bet visuomenė nori rezultato, nori iš tikrųjų aktyvaus dalyvavimo.
Ne tai, kad Premjerė vyktų į pasienį ir prašytų, jog ji savo rankomis gaudo balionus, bet kad ji iš tikrųjų suvoktų, kokius resursus turi mūsų galios institucijos.
