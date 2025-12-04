 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vežėjai nepanoro kalbėti su žurnalistais: Olekas įvardijo, ko jie paprašė

Atnaujinta 12.08 val.
2025-12-04 10:27 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt aut.
2025-12-04 10:27

Ketvirtadienio rytą Seimo pirmininkas Juozas Olekas susitiko su vežėjais aptarti situacijos dėl Baltarusijoje pasilikusių vilkikų.

9

„Man atrodo, kad pokalbis buvo labai dalykiškas. „Linavos“ atstovai labai aiškiai išdėstė problemas, su kuriomis yra susidūrę Lietuvos vežėjai“, – žurnalsitams ketvirtadienį sakė J. Olekas.

„Toks mažas žiburėlis, kad jie naujai gali įvažiuoti ir išvažiuoti“, – pridūrė jis.

J. Olekas įvardijo, kokį prašymą išsakė vežėjai. Seimo pirmininko nuomone, vežėjai esą „dirba teisingą darbą“, darydami spaudimą Baltarusijos institucijoms. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vežėjai prašo atlaisvinti jų transportą, kuris yra sulaikytas. Galime apsidžiaugti, kad jie daro tam tikrą spaudimą ir valstybinėms institucijoms, kad reikia jūsų pagalbos, jie patys išsispręsti negali. jie dirba, man atrodo, teisingą darbą, bandydami per tarptautines vežėjų organizacijas tą spaudimą daryti. Jei bando palaikyti tuos kontaktus, kuriuos turi su Baltarusijos puse“, – teigė J. Olekas.

„Savo ruožtu mes tikrai, man atrodo, suprantame ir matome, kad nereikia kaltinti vežėjų, tų, kurie yra ten užstrigę, o reikia bendromis pastangomis padaryti tą rezultatą norimą“, – dėstė politikas.

Vežėjų atstovais su žurnalistais bendrauti nepanoro – po susitikimo su J. Oleku iš karto išėjo, neteikę komentarų.

Vežėjai teigia gaunantys įspėjimų, kad Minskas įspėja konfiskuoti Lietuvos vilkikus

Lietuvai vėl atidarius sieną su Baltarusija, tačiau šiai jau daugiau nei savaitę neišleidžiant sulaikytų lietuviškų vilkikų, vežėjai sako gaunantys įspėjimų iš Minsko, jog vilkikai po keturių mėnesių stovėjimo specialiose aikštelėse bus konfiskuoti.

Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas, penktadienį apsilankęs vienoje tokių  aikštelių Baltarusijoje, prie Lietuvos sienos, sako, jog krovininės transporto priemonės gali būti konfiskuotos.

„Šiandien aikštelėje, kurią muitinė (Baltarusijos – BNS) saugo ir prižiūri, buvo dar kartą pakartota, kad nuo tos dienos, kai sulaikoma transporto priemonė, lygiai už keturių mėnesių, čia yra (Baltarusijos – BNS) įstatymas, tos transporto priemonės bus konfiskuotos“, – BNS teigė E. Mikėnas.

Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) generalinis sekretorius Povilas Drižas taip pat patvirtino, kad tokio įspėjimo Lietuvos vežėjai yra sulaukę.

„Vilkikai visi dar stovi parkavimo aikštelėse uždaryti ir kol kas nepanašu, kad greitu metu bus kažkoks pasikeitimas“, – penktadienį BNS sakė P. Drižas.

Minskas lapkričio pradžioje uždraudė šalyje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį, kol Lietuva neatvers sienos, o didžioji dalis jų nukreipta į specialias aikšteles, kur už kiekvieną vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų dienos mokestis, o nesumokėjus mašinas jau anksčiau buvo grasinta konfiskuoti.

Anot vežėjų, Lietuvai praėjusią savaitę atvėrus sieną buvo skaičiuojamas stovėjimo mokestis už 10 dienų po 120 eurų per parą, tačiau jį sumokėjus Lietuvos vilkikai iš aikštelių išleisti nebuvo.

„Dabar dienos skaičiuojasi toliau, bet kol kas dar negirdėjau, kad būtų išstatytos naujos sąskaitos už stovėjimą“, – BNS sakė P. Drižas.

„Pačios aikštelės yra po muitinės priežiūra (...), stovi vilkikai su lietuviškais numeriais nejudėdami, (...), už stovėjimą kol kas vežėjai nemoka“, – BNS teigė E. Mikėnas.

„Mes bendravome su savo kolegoms, Tarptautinės vežėjų asociacijos tarybos nariais (...). Bet jie, čia (Baltarusijoje – BNS) nieko negali spręsti ir kartoja tą patį, ką mes čia žinome, (...) jog Baltarusija nori konsultacijų užsienio reikalų ministerijų lygiu ir garantijų, kad nebus vėl uždaryta siena“, – aiškino jis.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys kartoja, kad tokios konsultacijos praskintų Minskui kelią iš tarptautinės politikos izoliacijos, todėl ateityje reikės diskutuoti, kaip mažinti vežėjų verslo priklausomybę nuo valstybių, kurios gali šantažuoti Lietuvą ar daryti jai politinį spaudimą.

Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo lapkričio 20 d., tačiau Minsko režimas iš šalies neišleidžia lietuviškų vilkikų. Jis siekia konsultacijų užsienio reikalų ministerijų lygiu.

Ruginienė atskleidė, ką išgirdo iš JAV specialiojo pasiuntinio

Nesibaigiant kontrabandinių balionų skrydžiams š Baltarusijos į Vilniaus oro uosto teritoriją, premjerė Inga Ruginienė susitiko su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijoje Johnu Coale'u.

„Pasiuntinys buvo visiškai mūsų pusėje. Suprato reikalo rimtumą ir suprato, kad nedovanotina sulaikyti mūsų vežėjų automobilius Baltarusijos pusėje. Tai yra nepriimtinas veiksmas tiek jiems, tiek mums. Lygiai taip pat, kaip nepriimtina, kad balionai toliau skrenda į Lietuvos pusę“, – apie tai, ką išgirdo iš pasiuntinio, atsakė I. Ruginienė.

Jos žiniomis, JAV pasiuntinys artimiausiu metu planuoja atvykti į Baltarusiją ir į Lietuvą (Vilnių).

„Tas įvyks labai greitu laiku“, – nurodė I. Ruginienė.

Paklausta, ar vizitas įvyktų artimiausiomis savaitėmis, I. Ruginienė patikino: „Tikrai taip. Greitais terminais.“ 

Tiesa, ar susitikimo metu JAV specialusis pasiuntinys pažadėjo Lietuvai padėti kovoti su balionais iš Baltarusijos, ar tik išreiškė solidarumą, I. Ruginienė nekomentavo.

„Leiskite man neaptarinėti detalių, nes kai kurių dalykų... Viską, ką galėjau, aš viską pasakiau“, – atsakė ji.

Su JAV pareigūnais ministrė pirmininkė kalbėjosi Lietuvai siekiant JAV pagalbos suvaldant iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų grėsmę.

