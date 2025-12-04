 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Baltarusijos balionų krizės pasekmės: „Finnair“ naikina vakarinį skrydį į Vilnių

2025-12-04 09:55 / šaltinis: ELTA
2025-12-04 09:55

Lietuvai susiduriant su Baltarusijos hibridine ataka, Suomijos oro linijų bendrovė „Finnair“ naikina vieną vakarinį skrydį iš Helsinkio į Vilnių.

Finnair

Lietuvai susiduriant su Baltarusijos hibridine ataka, Suomijos oro linijų bendrovė „Finnair“ naikina vieną vakarinį skrydį iš Helsinkio į Vilnių.

REKLAMA
0

Tokį suomių aviakompanijos sprendimą lrt.lt patvirtino Lietuvos oro uostų atstovas Tadas Vasiliauskas.

„Oro bendrovė „Finnair“ oro uosto tarnybas vakar informavo, kad dėl operacinių iššūkių ir kai kuriais laikotarpiais laikinai įvedamų oro erdvės ribojimų, kuriuos lemia Baltarusijos hibridinė ataka – atšaukia vakarinį, vieną iš keturių šiuo metu vykdomų skrydžių kasdien tarp Vilniaus ir Helsinkio“, – nurodė T. Vasiliauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis bendrovės sprendimas galios iki 2026 metų pabaigos.

ELTA primena, kad dėl kontrabandinių balionų antplūdžio dukart trečiadienio vakarą ir vieną kartą ketvirtadienio naktį buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą pilnai atnaujino ketvirtadienį 2.30 val.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip ketvirtadienį pranešė Lietuvos oro uostai, įvesti oro erdvės ribojimai paveikė 27 skrydžius ir 3 134 keleivius.

REKLAMA

Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.

Intensyvėjant kontrabandinių balionų antplūdžiui iš Baltarusijos, generalinė prokurorė Nida Grunskienė pirmadienį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų