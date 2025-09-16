Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Susimokėti nei už maistą, nei už alkoholį nepanoro, o dabar šio vyro ieško policija: viskas užfiksuota kameromis

2025-09-16 11:09 / šaltinis: tv3.lt
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės, kuomet rugpjūčio 19 d. apie 16.30 val. Kaune, Varnių g., iš parduotuvės pavogti alkoholiniai gėrimai ir maisto produktai.

Policija BNS Foto

0

Padaryta turtinė žala siekia apie 178 eurus. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, galintį turėti tyrimui reikšmin-gos informacijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gyventojus, atpažįstančius šį asmenį, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komi-sariato pareigūnus telefonu +370 700 60 664 arba el. paštu [email protected].

Už vagystę, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 5 d., gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.

Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės proku-ratūros 3-ojo skyriaus prokurorai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

