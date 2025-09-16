Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Telšių rajone butelį degtinės iš parduotuvės pavogusiam vyrui nustatytas 4,65 prom. neblaivumas

2025-09-16 09:21 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 09:21

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

Telšių rajone esančioje parduotuvėje pirmadienį vagystę įvykdžiusiam vyrui nustatytas 4,65 prom. girtumas, pranešė policija.

0

Anot Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, 15.33 val. Tryškių miestelyje, parduotuvėje, neblaivus (4,65 prom.) vyras (gim. 2000 m.) nuo prekystalio atvirai pagrobė butelį degtinės ir pabėgo. 

Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Toks girtumo laipsnis, kuris nustatytas vyrui, medikų vertinamas kaip pavojingas gyvybei.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

