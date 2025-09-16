Telšių rajone butelį degtinės iš parduotuvės pavogusiam vyrui nustatytas 4,65 prom. neblaivumas

Anot Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, 15.33 val. Tryškių miestelyje, parduotuvėje, neblaivus (4,65 prom.) vyras (gim. 2000 m.) nuo prekystalio atvirai pagrobė butelį degtinės ir pabėgo.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Toks girtumo laipsnis, kuris nustatytas vyrui, medikų vertinamas kaip pavojingas gyvybei.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
