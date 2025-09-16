Švenčionių rajone neblaivi moteris dujų balionėliu papurškė pareigūnui į veidą

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 21.11 val. Zalavo kaime, policijos pareigūnams atvykus dėl smurto artimoje aplinkoje bei atvedus prie tarnybinio automobilio sulaikymo patalpos akivaizdžiai neblaivią moterį (gim. 1990 m.), pastaroji staiga išsitraukė dujų balionėlį ir papurškė į veidą tarnybos metu uniformuotam policijos pareigūnui.
Pastarasis, jam suteikus medicininę pagalbą, tęsė tarnybą. Moteris uždaryta į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijos pareigūnui.
