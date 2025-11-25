Sukčių gudrybės: du kartus apgavo klaipėdietę ir išviliojo didelę sumą

1942 metais gimusi moteris pagal skelbimą internete ketino įsigyti automobilį už 13 tūkst. eurų, tačiau automobilio negavo.
Bendraujant su nepažįstamais rusiškai kalbančiais asmenimis, kurie žadėjo padėti susigrąžinti pinigus, iš pareiškėjos buvo išviliota dar apie 23 tūkst. eurų.
Iš viso patirta žala siekia 36 tūkst. eurų.
Pradėtas tyrimas dėl sukčiavimo.
