  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčių gudrybės: du kartus apgavo klaipėdietę ir išviliojo didelę sumą

2025-11-25 10:06 / šaltinis: BNS
2025-11-25 10:06

Į uostamiesčio policiją pirmadienį kreipėsi moteris, kuri nurodė, kad 2024 metų pirmoje pusėje sukčiai iš jos išviliojo beveik 36 tūkst. eurų, antradienį pranešė Klaipėdos apskrities policija.

Telefoniniai sukčiai (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Bendraujant su nepažįstamais rusiškai kalbančiais asmenimis, kurie žadėjo padėti susigrąžinti pinigus, iš pareiškėjos buvo išviliota dar apie  23 tūkst. eurų.

Iš viso patirta žala siekia 36 tūkst. eurų.

Pradėtas tyrimas dėl sukčiavimo.

1

1942 metais gimusi moteris pagal skelbimą internete ketino įsigyti automobilį už 13 tūkst. eurų, tačiau automobilio negavo.

Bendraujant su nepažįstamais rusiškai kalbančiais asmenimis, kurie žadėjo padėti susigrąžinti pinigus, iš pareiškėjos buvo išviliota dar apie  23 tūkst. eurų.

Iš viso patirta žala siekia 36 tūkst. eurų.

Pradėtas tyrimas dėl sukčiavimo.

