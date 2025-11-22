 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčiai pasidarbavo – Vilniuje apgaulės būdu iš senjoro išviliojo įspūdingą sumą pinigų

2025-11-22 09:41 / šaltinis: ELTA
2025-11-22 09:41

Vilniuje sukčiai iš senjoro išviliojo 14 tūkst. eurų, praneša policija.

Policija BNS Foto

Vilniuje sukčiai iš senjoro išviliojo 14 tūkst. eurų, praneša policija.

0

Policijos teigimu, penktadienį 1947 m. gimusiam vyriškiui, jam būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys. Šie prisistatė telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais, policijos pareigūnais. Sukčiai apgaulės būdu iš senjoro išviliojo 14 tūkst. eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal baudžiamojo kodekso (BK) 182 straipsnio pirmą dalį – tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

