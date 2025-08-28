Sukčiai iš dviejų gyventojų išviliojo 13 tūkst. eurų

Anot Klaipėdos policijos, trečiadienį į teisėsaugą kreipėsi į sukčių spąstus papuolusi 1956 metais gimusi uostamiesčio gyventoja. Nukentėjusioji nurodė, kad tą pačią dieną jai paskambino telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais prisistatę rusakalbiai asmenys.
Jie apgaulės būdu iš moters pasisavino 8 tūkst. eurų.
Tą pačią dieną į sostinės policiją kreipėsi 1948 metais gimusi vilnietė. Ji, kaip ir pirmoji nukentėjusioji nuo sukčių, sulaukė tariamų telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojų skambučio.
Jie apgaule iš moters išviliojo 5 tūkst. eurų, kuriuos nukentėjusioji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Abiem atvejais policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!