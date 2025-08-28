Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčiai iš dviejų gyventojų išviliojo 13 tūkst. eurų

2025-08-28 11:54 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 11:54

Sukčiai iš dviejų sostinėje ir Klaipėdoje gyvenančių moterų išviliojo 13 tūkst. eurų, pranešė policija.

Sukčiai iš dviejų sostinėje ir Klaipėdoje gyvenančių moterų išviliojo 13 tūkst. eurų, pranešė policija.

0

Anot Klaipėdos policijos, trečiadienį į teisėsaugą kreipėsi į sukčių spąstus papuolusi 1956 metais gimusi uostamiesčio gyventoja. Nukentėjusioji nurodė, kad tą pačią dieną jai paskambino telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais prisistatę rusakalbiai asmenys. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jie apgaulės būdu iš moters pasisavino 8 tūkst. eurų.

Tą pačią dieną į sostinės policiją kreipėsi 1948 metais gimusi vilnietė. Ji, kaip ir pirmoji nukentėjusioji nuo sukčių, sulaukė tariamų telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojų skambučio.

Jie apgaule iš moters išviliojo 5 tūkst. eurų, kuriuos nukentėjusioji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.

Abiem atvejais policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.

