Studentai traukiasi iš būsto rinkos? Štai kaip nuomos kainos keičia žaidimo taisykles

Pagrindinės to priežastys – išaugusios nuomos kainos, nuotolinio mokymosi galimybės ir vis dažnesnis tėvų sprendimas padėti savo vaikams įsigyti nuosavą būstą.

Nors studentai vis dar aktyviai nuomojasi butus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, situacija pamažu keičiasi. NT brokerių pastebėjimai rodo, kad nors studentai vis dar ieško būsto, jų sprendimai tampa racionalesni ir labiau orientuoti į ilgalaikį finansinį stabilumą.

Tokiu būdu, nuomos rinka vis labiau prisitaiko prie kitų nuomininkų poreikių, o studentai tampa tik viena iš daugelio grupių, konkuruojančių dėl būsto didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Vilnius: studentai neįkanda augančių kainų ir nuomotojų reikalavimų

Vilniaus nuomos rinka pastaraisiais metais išgyvena reikšmingą kainų kilimą. Pasak NT brokerio Romualdo Germanavičiaus, vieno kambario buto nuoma Vilniuje rugpjūčio mėnesį svyravo nuo 280 iki 500 eurų per mėnesį, priklausomai nuo vietos ir buto būklės.

Tačiau daugiausiai paklausos susilaukia dviejų kambarių butai, kurių kaina miesto centre, naujos statybos name, siekia apie 1000 eurų per mėnesį.

Nepaisant aukštų kainų, nuomos paklausa Vilniuje išlieka didelė, nors studentų vaidmuo šioje rinkoje keičiasi. Jaunimas renkasi viename bute gyventi dviese–keturiese, tačiau, kaip teigia Vilniaus NT brokeris, tam dažnai prieštarauja nuomotojai, nes daugiau nuomininkų lemia spartesnį buto nusidėvėjimą, o kartais ir kitas problemas.

„Šiuo metu paklausa didelė, bet žmonių biudžetai ir finansinės sąlygos sudėtingos. Nuomotojai prašo depozito už du mėnesius, o kai kuriais atvejais net sumokėti mėnesį į priekį. Jaunam žmogui vienam nešti tokią finansinę atsakomybę dažnai yra ypač sunku“, – sako R. Germanavičius

Romualdas Germanavičius pastebi, kad vis daugiau tėvų užuot nuomavę renkasi pirkti savo vaikams butus.

„Didžioji dalis studentų ir užsieniečių ieško butų, tačiau pastebima tendencija, kad tėvai dažniau padeda ne išsinuomoti, o nusipirkti butus“, – teigia brokeris.

Tai leidžia studentams išvengti didelių nuomos išlaidų ir ilgainiui sumažina jų dalyvavimą nuomos rinkoje.

Kaunas: stabilios kainos ir išliekančios tendencijos

Kaunas, antras pagal dydį Lietuvos miestas, taip pat susiduria su augančiomis nuomos kainomis, nors jos išlieka šiek tiek žemesnės nei sostinėje.

Pasak NT brokerio Mindaugo Bražiūno, dviejų kambarių buto nuoma naujos statybos name Kaune siekia apie 600 eurų per mėnesį, o senos statybos name – nuo 350 iki 500 eurų. Vieno kambario butai, priklausomai nuo statybos metų ir vietos, gali kainuoti nuo 230 iki 450 eurų per mėnesį.

M. Bražiūnas pastebi, kad studentai Kaune vis dar aktyviai nuomojasi butus, ypač rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Užsieniečiai studentai dažniausiai renkasi butus arčiau miesto centro, o vietiniai lietuviai – ir kiek daugiau nuo centro nutolusias vietoves.

Tačiau, kaip ir Vilniuje, kai kurie studentai renkasi bendrabučius ar būstus, kuriuos dalijasi su kitais nuomininkais, siekdami sumažinti savo išlaidas.

Klaipėda: nuomos kainos stabilizavosi

Klaipėdoje, trečiame pagal dydį Lietuvos mieste, nuomos kainos išlieka gana stabilios. NT brokerio Vytauto Beizako teigimu, dviejų kambarių buto nuoma šiame mieste svyruoja nuo 400 iki 500 eurų per mėnesį.

„Šiuo metu nuomos kainos pamažu krenta, nes pasiūla yra padidėjusi“, – pastebi V. Beizakas, pridurdamas, kad dėl to paklausa yra ne tokia didelė kaip anksčiau.

Klaipėdos studentai, kaip ir ankstesniais metais, rugsėjo pradžioje aktyviai ieško būsto nuomai, tačiau bendras jų skaičius išlieka stabilus.

„Studentų aktyvumas NT rinkoje prieš rugsėjį didesnis. Ir baigiasi apie rugsėjo pabaigą. Tendencija išlikusi tokia pat, niekas nepasikeitė,“ – teigia NT brokeris V. Beizakas.

Studentų pragyvenimo išlaidos

Nepaisant nuomos kainų svyravimų, studentai didžiuosiuose miestuose vis dar patiria reikšmingas pragyvenimo išlaidas.

Vidutinės studento išlaidos per mėnesį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje apima ne tik būsto nuomą, bet ir komunalines paslaugas, maistą, transportą bei kitas būtinas išlaidas:

Būsto nuoma: 230–600 eurų (priklausomai nuo miesto, būsto dydžio ir statybos metų)

Komunalinės paslaugos: apie 50–100 eurų

Maistas: apie 150–300 eurų

Transportas: apie 30–50 eurų

Kitos išlaidos: apie 100–200 eurų

Taigi, vidutinės studento išlaidos pragyvenimui gali siekti nuo 560 iki 1250 eurų per mėnesį. Šios sumos dažnai priverčia studentus ieškoti alternatyvių būsto sprendimų, tokių kaip gyvenimas su tėvais, bendrabučiai arba būsto dalijimasis su kitais nuomininkais bei kolegomis.