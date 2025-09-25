Specialistai įspėja: atkeliauja antroji erkių banga

Vilnietis Eugenijus prie Neries laukia, kada užkibs žuvis. Pakrantėje besisukiojančios antys laukia, kol Eugenijus numes batono, o žolėje, kaip neabejoja jis pats, jo tyko erkės. Viena šiemet taip įsisiurbė į nugarą, kad vyras puolė skambinti kaimynei pagalbos.
Erkinio encefalito požymiai
Panevėžietė Bronislava, kaip ir Eugenijus iš žvejybos, erkes namo parsineša iš miško, kuriame mėgsta uogauti ir grybauti.
„Gal tris radau, išsitraukiau erkes. Bet kol kas jokių požymių nėra“, – dalijasi panevėžietė Bronislava.
Bronislava jau yra patyrusi, ką reiškia sirgti sunkia erkinio encefalito forma.
„Pakilo aukšta temperatūra ir labai skaudėjo galvą. Bet gydytojai iškart nenustatė, tai savaitę taip prasikankinau“, – prisimena Bronislava.
Anksčiau panevėžietė sirgo ir Laimo liga.
„Laimo liga esu sirgusi 3 kartus – ir visi kartai rudenį. Dovanoja spanguoliaujant, ant rudens, o tada per Kalėdas gydausi – sugeriu antibiotikus“, – pasakoja moteris.
Visuomenės sveikatos centras perspėja: nors ruduo, budrumo dėl erkių prarasti negalima.
Aktyvi antroji erkių banga
„Tos, kurios anksti pasimaitino, jau išsivystė į kitą vystymosi stadiją ir vėl reikia kraujo, kad galėtų užtikrinti savo egzistenciją. Nurims tik tada, kai bus minusinė temperatūra ir galbūt sniegas“, – įspėja medicinos entomologė Milda Žygutienė.
„Bet ką darysi – be miško gyventi negalima. Einame ir kaip bus, taip bus: kaip Dievulis skirs, taip ir bus“, – atsidūsta Bronislava.
Dievulis bus skyręs daugiau, kaip sako specialistai, tiems, kurie saugosi. Pavyzdžiui, skiepijasi nuo erkinio encefalito. 73 metų Eugenijus nuo šios ligos nesiskiepijo nė karto.
„Tingiu. Galvoju, kad turiu imunitetą. Sakau, gal greičiau numirsiu pagal metus, negu nuo erkės“, – sako vilnietis Eugenijus.
„Jeigu kalbėčiau su tuo asmeniu, papasakočiau jam istoriją apie žmogų, kuris dirbo miške. Lygiai taip pat per sezoną įsisiurbdavo dešimtys erkių. Bet atėjo vienas sezonas, kuris buvo lemtingas – įsisiurbė infekuota erkė, ir, aišku, žmogaus netekome“, – pasakoja M. Žygutienė.
Šiemet 10 tūkst. susirgimų Laimo liga
Šiemet iki rugsėjo nuo erkinio encefalito mirė 3 žmonės, pernai – 7. Susirgimų šia liga nustatyta šiek tiek mažiau nei pernai. 2024 metais iki rugsėjo buvo nustatyta per pusę tūkstančio atvejų, šiemet – kone šimtu mažiau.
Laimo ligos atvejų prieš trejetą metų buvo iki 3 tūkst. per metus. Pernai diagnozuota jau 15 tūkst. atvejų. Šiemet jau susirgo 10 tūkst. žmonių – o dar ne metų pabaiga.
„Laimo liga galima sirgti kelis kartus. Imunitetas gal ir atsiranda, bet labai trumpam. Tikrai nereikėtų visko dėti ant imuniteto – reikėtų saugotis erkės įsisiurbimo“, – įspėja M. Žygutienė.
Lietuvoje erkės platina trijų genotipų erkinį encefalitą, tad persirgus vienu, galima susirgti kitu. 50–55 metų žmonės nuo erkinio encefalito gali skiepytis nemokamai.
