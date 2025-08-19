Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Smūgis grupuotei: Vilniaus oro uoste sulaikyta 2,5 mln. eurų vertės kontrabanda

2025-08-19 10:17 / šaltinis: ELTA
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-19 10:17

Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) ir Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnai rugpjūčio pradžioje Vilniaus oro uoste sulaikė dvi siuntas iš Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) su 2,5 mln. eurų vertės cigarečių kontrabanda.

10

Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) ir Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnai rugpjūčio pradžioje Vilniaus oro uoste sulaikė dvi siuntas iš Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) su 2,5 mln. eurų vertės cigarečių kontrabanda.

0

Kaip antradienį pranešė MKT, siuntos buvo sulaikytos rugpjūčio 4 ir 7 dienomis, muitinės pareigūnams Vilniaus oro uosto posto sandėlyje patikrinus iš JAE ir Turkijos atskraidintas variklių oro filtrų siuntas. 

Smūgis tarptautinei kontrabandininkų grupuotei
Pravėrus dėžes su deklaruotomis prekėmis, paaiškėjo, kad didesnė jų dalis pilna cigarečių „M1 Super Slims“. Oro filtrų siuntos buvo skirtos vienai Vilniuje įsikūrusiai įmonei.

Išankstiniais duomenimis, sulaikyta apie pusė milijono – 522 tūkst. pakelių cigarečių be banderolių. Tokių cigarečių vertė su mokesčiais gali siekti apie 2,5 mln. eurų.

MKT pradėjo du ikiteisminius tyrimus dėl kontrabandos, jiems vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra.

