Smūgis grupuotei: Vilniaus oro uoste sulaikyta 2,5 mln. eurų vertės kontrabanda

Kaip antradienį pranešė MKT, siuntos buvo sulaikytos rugpjūčio 4 ir 7 dienomis, muitinės pareigūnams Vilniaus oro uosto posto sandėlyje patikrinus iš JAE ir Turkijos atskraidintas variklių oro filtrų siuntas.
Pravėrus dėžes su deklaruotomis prekėmis, paaiškėjo, kad didesnė jų dalis pilna cigarečių „M1 Super Slims“. Oro filtrų siuntos buvo skirtos vienai Vilniuje įsikūrusiai įmonei.
Išankstiniais duomenimis, sulaikyta apie pusė milijono – 522 tūkst. pakelių cigarečių be banderolių. Tokių cigarečių vertė su mokesčiais gali siekti apie 2,5 mln. eurų.
MKT pradėjo du ikiteisminius tyrimus dėl kontrabandos, jiems vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra.
