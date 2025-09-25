Skvernelis naująją Vyriausybę palygino su Romanovo laikų „Žalgiriu“: „Mes nežinome, kas šitos Vyriausybės Buratinas“

„Išties kalbėti apie programą, programines nuostatas šiandien neverta, nes dalykiškumo, profesionalumo, konstruktyvumo šitame procese, kurį šiandien ryte paskirtasis aplinkos ministras įvardijo kaip balagną, nebuvo“, – iš ribūnos Seime ketvirtadienį kalbėjo S. Skvernelis.
Jo teigimu, prie šiandien svarstomos ir tvirtinamos programos neprisidėjo beveik nė vienas paskirtasis ministras.
„Mes šiandien nesame tikri, kas yra tos programos autorius“, – tvirtino jis.
Anot S. Skvernelio, prisikviesti kai kuriuos ministrus į frakcijas, kad jie apgintų programines nuostatas, paaiškintų tam tikrus joje įrašytus teiginius, „nebuvo įmanoma“.
„[Tai] Vyriausybė, kurios ministrai suformuoti labai įvairiu pagrindu. Yra tikrai profesionalių žmonių ir tikiuosi, kad jiems tikrai labai gerai seksis. Yra atsitiktinių žmonių“, – sakė buvęs premjeras.
Skvernelis apie dalį ministrų: jie buvo įmesti į šitą mėsmalę
S. Skvernelis įsitikinęs, kad šio Minisitrų kabineto formavimo procesas yra kito, gilesnio proceso pabaiga. Taip jis leido suprasti, kad kalba apie prėjusį rudenį vykusius Seimo rinkimus.
„O nuo ko viskas prasidėjo? Nuo melo ir apgaulės, norint paveikti rinkėjus“, – kalbėjo „Vardan Lietuvos“ lyderis.
Primename, kad pernai socialdemokratus į pergalę rinkimuose vedė Vilija Blinkevičiūtė, kuri ne kartą žadėjo formuoti Vyriausybę. Galiausiai lapkričio mėnesį, kai jau reikėjo sudaryti Ministrų kabinetą, ji paskelbė, kad nesiims premjero pareigų, neva dėl amžiaus ir sveikatos.
Į premjero postą tuomet deleguotas Gintautas Paluckas, per rinkimus nelaimėjęs nė savo vienmandatėje apygardoje.
Kilus G. Palucko verslo skandalui, jis pasitraukė iš pareigų. Tada socialdemokratai į premjero psotą delegavo Ingą Ruginienę, kuri iki tol beveik devynis mėnesius dirbo Socialinės apsaugos ir darbo ministre.
„Tų asmenų, kurie čia turėtų būti, nėra. Permesta atsakomybė visai kitiems, kurie yra ne prie ko. tačiau tie asmenys vienas po kito vis tiek pasirodo viešojoje erdvėje ir matosi, kas yra koalicijos ir Vyriausybės formavimo tėvas“, – netiesiogiai apie prezidentą Gitaną Nausėdą kalbėjo S. Skvernelis.
„Mes matėme įvairiausių pasakymų. Nuo „nesikalbėsiu su teroristais“ iki šiltų šypsenų, nuo „neleisiu užlipti ant galvos ir sprando“ iki priėmimų su kavutėmis ir bandelėmis rūmuose (Prezidentūros rūmuose – red. past.), nuo „neskirsiu antilopės“ iki paskyrimų tokių, kurie tikrai yra kontroversiški ir tikrai tai nėra problema tų žmonių, kurie buvo įmesti į šitą mėsmalę ir palikti tam suvalgymo procesui“, – dėstė demokratas.
„Tai ne jų kaltė yra. Kaltė yra tų žmonių, kurie buvo architektai tiek šios koalicijos, tiek Vyriausybės formavimo“, – pridūrė jis.
Palygino Vyriausybę su Romanovo laikų „Žalgiriu“
Anot S. Skvernelio, jo frakcijos nariai nežino, kas priiminės sprendimus ir palygino naująją Vyriausybę su „Žalgirio“ krepšinio klubu.
„Vyriausybė yra panaši į krepšinio komandą. Yra 14 žaidėjų, trenerė. Bet šiandien šita situacija primena liūdnai pagarsėjusį Kauno „Žalgirio“ istorijos laikotarpį, kada jos savininkas buvo toks Vladimiras Romanovas, pravarde Buratinas.
Jis duodavo lapelį vyriausiajam treneriui (nesvarbu, kas treneris buvo, kuris keitėsi greičiau nei 9 mėnesiai), bet jis žinodavo, kurią minutę, ką išleisti ir ką turi padaryti. Ir šiandien esminis klausimas – mes nežinome, kas šitos Vyriausybės Buratinas. Kas tuos lapelius dalins su užduotim, nurodymais, veiksmais ir ką turi padaryti?“ – retoriškai klausė S. Skvernelis.
Jo teigimu, demokratai bandė ieškoti priežasčių, kad būtų galima bent jau susilaikyti tvirtinant Vyriausybės programą, visgi po prezidento sprendimo paskirti ministrais likusius tris kandidatus, tarp jų ir daug kritikos susilaukusį Ignotą Adomavičių, ketina programos nepalaikyti.
„Po vakar dienos prezidento sprendimo turbūt nebėra kaip rasti savyje rasti motyvų, kaip susilaikyti. Dėl to, linkėdami daug optimizmo ir sėkmės bet kokiu atveju, nes tai yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė, negalėsim palaikyti programos, už ją balsuoti, kadangi, kaip minėjau yra programiniai dalykai ir Ministrų kabinetas“, – apibendrino jis.
Ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė atnaujintą dekretą ir patvirtino paskutinius tris ministrus į naująją Vyriausybę – aplinkos ministru paskyrė dabartinį viceministrą Kastytį Žuromską, energetikos ministro pareigas patikėjo eiti iki šiol ministerijai vadovavusį Žygimantą Vaičiūną. Tuo metu kultūros ministru paskirtas aštrios kritikos viešojoje erdvėje sulaukęs „aušrietis“ I. Adomavičius.
Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas patvirtina jos darbų programą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!