Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
36
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelis naująją Vyriausybę palygino su Romanovo laikų „Žalgiriu“: „Mes nežinome, kas šitos Vyriausybės Buratinas“

2025-09-25 10:59 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 10:59

Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ ketvirtadienį nepalaikys Vyriausybės programos, sako šios partijos vadovas Saulius Skvernelis.

Saulius Skvernelis / BNS Foto

Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ ketvirtadienį nepalaikys Vyriausybės programos, sako šios partijos vadovas Saulius Skvernelis.

REKLAMA
36

„Išties kalbėti apie programą, programines nuostatas šiandien neverta, nes dalykiškumo, profesionalumo, konstruktyvumo šitame procese, kurį šiandien ryte paskirtasis aplinkos ministras įvardijo kaip balagną, nebuvo“, – iš ribūnos Seime ketvirtadienį kalbėjo S. Skvernelis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo teigimu, prie šiandien svarstomos ir tvirtinamos programos neprisidėjo beveik nė vienas paskirtasis ministras.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes šiandien nesame tikri, kas yra tos programos autorius“, – tvirtino jis.

Anot S. Skvernelio, prisikviesti kai kuriuos ministrus į frakcijas, kad jie apgintų programines nuostatas, paaiškintų tam tikrus joje įrašytus teiginius, „nebuvo įmanoma“.

REKLAMA

„[Tai] Vyriausybė, kurios ministrai suformuoti labai įvairiu pagrindu. Yra tikrai profesionalių žmonių  ir tikiuosi, kad jiems tikrai labai gerai seksis. Yra atsitiktinių žmonių“, – sakė buvęs premjeras.

Skvernelis apie dalį ministrų: jie buvo įmesti į šitą mėsmalę

S. Skvernelis įsitikinęs, kad šio Minisitrų kabineto formavimo procesas yra kito, gilesnio proceso pabaiga. Taip jis leido suprasti, kad kalba apie prėjusį rudenį vykusius Seimo rinkimus.

REKLAMA
REKLAMA

„O nuo ko viskas prasidėjo? Nuo melo ir apgaulės, norint paveikti rinkėjus“, – kalbėjo „Vardan Lietuvos“ lyderis.

Primename, kad pernai socialdemokratus į pergalę rinkimuose vedė Vilija Blinkevičiūtė, kuri ne kartą žadėjo formuoti Vyriausybę. Galiausiai lapkričio mėnesį, kai jau reikėjo sudaryti Ministrų kabinetą, ji paskelbė, kad nesiims premjero pareigų, neva dėl amžiaus ir sveikatos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Į premjero postą tuomet deleguotas Gintautas Paluckas, per rinkimus nelaimėjęs nė savo vienmandatėje apygardoje.

Kilus G. Palucko verslo skandalui, jis pasitraukė iš pareigų. Tada socialdemokratai į premjero psotą delegavo Ingą Ruginienę, kuri iki tol beveik devynis mėnesius dirbo Socialinės apsaugos ir darbo ministre. 

REKLAMA

„Tų asmenų, kurie čia turėtų būti, nėra. Permesta atsakomybė visai kitiems, kurie yra ne prie ko. tačiau tie asmenys vienas po kito vis tiek pasirodo viešojoje erdvėje ir matosi, kas yra koalicijos ir Vyriausybės formavimo tėvas“, – netiesiogiai apie prezidentą Gitaną Nausėdą kalbėjo S. Skvernelis.

„Mes matėme įvairiausių pasakymų. Nuo „nesikalbėsiu su teroristais“ iki šiltų šypsenų, nuo „neleisiu užlipti ant galvos ir sprando“ iki priėmimų su kavutėmis ir bandelėmis rūmuose (Prezidentūros rūmuose – red. past.), nuo „neskirsiu antilopės“ iki paskyrimų tokių, kurie tikrai yra kontroversiški ir tikrai tai nėra problema tų žmonių, kurie buvo įmesti į šitą mėsmalę ir palikti tam suvalgymo procesui“, – dėstė demokratas.

REKLAMA

„Tai ne jų kaltė yra. Kaltė yra tų žmonių, kurie buvo architektai tiek šios koalicijos, tiek Vyriausybės formavimo“, – pridūrė jis.

Palygino Vyriausybę su Romanovo laikų „Žalgiriu“

Anot S. Skvernelio, jo frakcijos nariai nežino, kas priiminės sprendimus ir palygino naująją Vyriausybę su „Žalgirio“ krepšinio klubu.

„Vyriausybė yra panaši į krepšinio komandą. Yra 14 žaidėjų, trenerė. Bet šiandien šita situacija primena liūdnai pagarsėjusį Kauno „Žalgirio“ istorijos laikotarpį, kada jos savininkas buvo toks Vladimiras Romanovas, pravarde Buratinas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jis duodavo lapelį vyriausiajam treneriui (nesvarbu, kas treneris buvo, kuris keitėsi greičiau nei 9 mėnesiai), bet jis žinodavo, kurią minutę, ką išleisti ir ką turi padaryti. Ir šiandien esminis klausimas – mes nežinome, kas šitos Vyriausybės Buratinas. Kas tuos lapelius dalins su užduotim, nurodymais, veiksmais ir ką turi padaryti?“ – retoriškai klausė S. Skvernelis.

REKLAMA

Jo teigimu, demokratai bandė ieškoti priežasčių, kad būtų galima bent jau susilaikyti tvirtinant Vyriausybės programą, visgi po prezidento sprendimo paskirti ministrais likusius tris kandidatus, tarp jų ir daug kritikos susilaukusį Ignotą Adomavičių, ketina programos nepalaikyti.

„Po vakar dienos prezidento sprendimo turbūt nebėra kaip rasti savyje rasti motyvų, kaip susilaikyti. Dėl to, linkėdami daug optimizmo ir sėkmės bet kokiu atveju, nes tai yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė, negalėsim palaikyti programos, už ją balsuoti, kadangi, kaip minėjau yra programiniai dalykai ir Ministrų kabinetas“, – apibendrino jis.

REKLAMA

Ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė atnaujintą dekretą ir patvirtino paskutinius tris ministrus į naująją Vyriausybę – aplinkos ministru paskyrė dabartinį viceministrą Kastytį Žuromską, energetikos ministro pareigas patikėjo eiti iki šiol ministerijai vadovavusį Žygimantą Vaičiūną. Tuo metu kultūros ministru paskirtas aštrios kritikos viešojoje erdvėje sulaukęs „aušrietis“ I. Adomavičius. 

Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas patvirtina jos darbų programą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
O
O
2025-09-25 11:14
Senele,senele,o kodėl milicininko tokios didelės ir išsprogusios akys?Kad geriau matytų,ką dar Lietuvoje galima prichvatizuoti.
Atsakyti
O
O
2025-09-25 11:08
šitas...didelėmis akimis norėtų būti nors buratinu, bet likimas lėmė, kad jis liko tik mė mė,tad iš pykčio net putos taškosi. Niekas ir neprašo, kad palaikytum vyriausybę, yra rimtesnių, kurie ir palaikys...
Atsakyti
Ei,
Ei,
2025-09-25 11:22
Ir kas gi čia prabilo apie rinkėjų apgaulę? Ogi ponas kuris pasinaudojęs LVŽS partija į Vyriausybę prikišo Grybauskaitės žmonių, juos apgavo nieko nepranešęs apie Igničio prichvatizavimą, o dabar gina savo riebų akcijų kąsnį.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (36)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų