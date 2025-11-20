Skuodienė pasakė, kodėl iš motinos paimtas kūdikis: nebuvo aišku dėl tėvo, nerasti artimieji

Visuomenėje kilus pasipiktinimui, kad ligoninėje iš mamos paimtas vos kelių dienų kūdikis, I. Skuodienė teigia šio veiksmo nelaikanti vaiko teisių gynėjų klaida.
„Ne, aš nematau (klaidos – red. past.) specialistų. Nenoriu skubėti vertinti, bet tai, kokius duomenis turime šią minutę, tai, kokia ta situacija buvo žinoma visas penkias dienas, sprendimas toje ligoninėje, toje vietoje buvo siekimas apsaugoti kūdikį“, – ketvirtadienį kalbėjo I. Skuodienė.
„Aš suprantu, kad tokiose situacijose mes labai susitelkiame į tėvus, bet toje įtemptoje situacijoje pagrindinis tikslas buvo apsaugoti kūdikį“, – pridūrė ji.
Lapkričio 14-ąją, kai buvo paimtas vaikas, dienos metu tėvai ir gydytojai susitarė, kad kūdikis liks ligoninėje iki pirmadienio. Iki tol jam reikėjo intensyvios gydytojų priežiūros, jis vos gimęs turėjo sveikatos problemų.
Tą patį vakarą į ligoninę atvyko mama su galimu vaiko tėvu, įsiplieskė konfliktas. Tuomet prireikė pareigūnų įsikišimo, apie konfliktą ligoninės darbuotojai pranešė VTAĮT.
„Kūdikį išrašyti nebuvo gydytojų sprendimas, kūdikį išrašyti nebuvo vaiko teisių gynėjų sprendimas. Jis gimė gerokai po pietų vykstant tai visai situacijai ligoninėje“, – kalbėjo VTAĮT direktorė.
„Mes atvykome jau esant policijos pareigūnams“, – pridūrė ji.
Ji pakartojo, kad iki šio įvykio šeima nebuvo žinoma vaiko teisių gynėjams.
Nebuvo aišku dėl tėvo, nepavyko rasti artimųjų
Anot I. Skuodienės, nusprendus paimti vaiką buvo ieškoma, kas iš vaiko artimųjų galėtų užtikrinti saugią aplinką, tai yra laikinai pagloboti vaiką ir juo pasirūpinti. Vis dėlto, anot I. Skuodienės, artimųjų neatsirado.
„Nepavyko gauti informacijos, sukontaktuoti su žmonėmis, kurie galėtų pasirūpinti kūdikiu esamuoju laikotarpiu. Buvo duotas vienas kontaktas. Neatsiliepė žmogus, nepavyko sukontaktuoti. Su kitais artimaisiais pavyko sukontaktuoti pirmadienį“, – kalbėjo ji.
„Jeigu būtume radę kontaktą žmonių, kurie pasiruošę padėti, būtume saugiai įtraukę ir (specialistai – red. past.) būtų atvykę pas šeimą ar šeima būtų atvykusi, kad būtų suteikta visa reikalinga priežiūra kūdikiui“, – pridūrė ji.
Taip pat, anot I. Skuodienės, pagalbą ribojo ir tai, kad iki galo nebuvo aišku, ar vyras, kuris su kūdikio mama atvyko į ligoninę ir prisistatė kaip tėvas, tikrai buvo tėvas.
„Tuo metu informacija, kuri buvo žinoma dėl mamos sveikatos, dėl tėčio (dėl tėvystės) dar nebuvo aiški. Tuo metu buvo viena mama. Tokia situacija tuo metu buvo tokia karšta, kokia ji vyko“, – sakė I. Skuodienė.
Ji pakartojo, kad šis atvejis – išskirtinis. Esą informacija, kurią vaiko teisių gynėjams perdavė medikai, buvo rimta.
„Noriu pabrėžti, kad ta informacija, kuri buvo gauta iš ligoninės, ji buvo rimta. Jie ne kartą mums perdavė informaciją, kontaktavo, bendradarbiavo ir signalizavo“, – pabrėžė I. Skuodienė.
Po šio įvykio viešojoje erdvėje pasklido melaginga informacija, neva kūdikis atskirtas nuo mamos, kuri jį žindė ir nuolat buvo šalia. Tačiau, I. Skuodienės teigimu, kūdikio mama jau nebegulėjo ligoninėje kartu su vaiku, ji kūdikį keletą dienų lankė.
„Svarbu pasakyti, kad mama ne vieną ir ne kelias dienas negulėjo kartu ligoninėje. Vaikas buvo intensyvios terapijos skyriuje ir mama su savo draugu lankė vaikelį ir rūpinosi juo, bet mama tą savaitę nebuvo kartu“, – nurodė VTAĮT direktorė.
Klaipėdoje iš mamos paimtas vaikas grįžta namo
Visgi Klaipėdos ligoninėje iš mamos paimtas kūdikis jau grąžinamas tėvams. I. Skuodienės teigimu, situacija gerėja – anksčiau nepavykus susisiekti su vaiko artimaisiais, dabar šeima yra linkusi bendrauti ir bendradarbiauti.
I. Skuodienė sako, kad vaiko teisių gynėjai priėmė sprendimą grąžinti Klaipėdoje iš tėvų paimtą naujagimį.
„Atsižvelgę į visas šiandien turimas ir žinomas aplinkybes, pasikalbėję su artimaisiais, vakar pasikalbėję plačiau su vaiko tėčiu šiandieną priėmėme sprendimą, kad su visų reikiamų specialistų inicijuota pagalba šeimai saugiai perduosime kūdikį“, – pranešė I. Skuodienė.
Ji patikino, kad vaikas bus atvežtas mamai šiandien, o šeimai bus inicijuota pagalba.
„Paprastai sprendimai gali būti ar laikinos priežiūros inicijavimas, ar pagalbos inicijavimas. Tai paprastai vyksta su atvejo vadybos pagalba. Atvejo vadybą teikia ir organizuoja savivaldybės įstaiga arba, jeigu turi sutartį nevyriausybinės organizacijos.
Įprastai tai būna socialinių paslaugų centruose dirbantys atvejo vadybininkai, kurie sukviečia visus specialistus, žmones, šeimą, kas gali padėti, kartu su šeima sutaria, kokios pagalbos reikia. Svarbu, kad ir pati šeima įvardytų, kokios pagalbos reikia“, – pasakoja I. Skuodienė.
Anot jos, šeimai gali būti teikiama įvairi pagalba: atvejo vadybininkai gali ateiti į namus, padėti mamai prižiūrėti vaiką ar sutvarkyti namus, nupirkti maisto produktų, palydėti pas gydytoją. Kitais atvjeais pagalbą gali suteikti socialinis darbuotojas, siekiant sutvarkyti tam tikrus dokumentus dėl paramos ir panašiai.
Situacija keičiasi
Lapkričio 14 dieną skelbta, kad vaiko teisių apsaugos atstovai, padedami policijos pareigūnų, iš vienos Klaipėdos ligoninės paėmė naujagimį.
Teigiama, kad ligoninėje kilo žodinis konfliktas su kūdikio tėvais, dėl kurio atvyko Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai, o naujagimis buvo perkeltas į saugią aplinką.
Paklausta, kad pasikeitė nuo vaiko paėmimo dienos iki dabar, I. Skuodienė įvardijo kelis dalykus.
„Visų pirma, buvo labai svarbu dėl vaiko tėvo dokumentų, dėl tėvystės nustatymo. Tai tikrai ta sąlyga yra išpildyta“, – komentavo ji.
„Antra, tikrai buvo labai svarbu peržiūrėti resursus, artimuosius. To praėjusią savaitę padaryti nepavyko, nepavyko užmegzti kontakto. Šią savaitę pavyko“, – teigė I. Skuodienė.
Ji viliasi, kad atvejo vadybininkams pavyks užmegzti ryšį su šeima ir jai padėti.
„Labai svarbu, kad šeima bendradarbiautų. Matome, kad tas bendradarbiavimas yra galimas. Pradžia galbūt nebuvo labai sėkminga“, – pripažino ji.
„Situacija keičiasi ir, kaip sakiau, dvi pagrindinės sąlygos: kad į pagalbą įsitrauktų artimi žmonės ir kad šeima bendradarbiautų dėl to pagalbos, kad būtų atviri, pasakytų drąsiai, kokios pagalbos reikia ir ją priimtų“, – kalbėjo I. Skuodienė.
Skuodienė apie vaiko teisių gynėjų veiksmus: nesinori skubėti vertinti
Paklausta, ar įžvelgia kolegų klaidų padarytų paimant vaiką, I. Skuodienė sako, kad VTAĮT įvertints savo darbuotojų veiksmus.
„Mes tą įrašą tikrai peržiūrėsime, ir ne kartą. Sudariau darbo grupę peržiūrėti ir įrašą, ir procesą“, – teigė ji.
I. Skuodienė neskuba vertinti kolegų veiksmų, neva vaiko teisių gynėjai buvo „susitelkę tai, kaip užmegzti ryšį“ su vaiko artimaisiais.
„Aš taip neskubėčiau vertinti ir panašiai. Tikrai dabar nesinori skubėti vertinti. Kažkaip buvome susitelkę į tai, kaip užmegzti ryšį, ieškoti kontakto, kaip rasti sprendimą. Siekiame rasti sprendimą nuo pat pirmadienio ryto, kaip spręsti tą situaciją“, – komentavo ji.
„Aš tikrai sakau, kad geriausia vaikui yra šeimoje prie savo artimųjų ir tik kraštutiniais atvejais įvyksta tokios situacijos, kurios įvyko. Tikrai galiu patikinti, kad ir mano darbo patirtyje tai yra vienas iš pirmųjų atvejų, kuomet ligoninėje toks konfliktas prasideda, nes mes atvykome jau esant policijai, jau tai visai situacijai esant karštai“, – teigė I. Skuodienė.
Po šio įvykio visuomenėje kilo daug klausimų, pavyzdžiui, kodėl pirmiausia reikėjo paimti vaiką, o tik po to inicijuoti pagalbą mamai.
Taip pat dalį gyventojų piktino neaiški Vaiko teisių tarnybos komunikacija, kai tarnyba pirmosiomis dienomis nesugebėjo aiškiai pasakyti, kodėl paėmė kūdikį.
Anot I. Skuodienės, kai kurių duomenų tarnyba negalėjo atskleisti, neva taip norėjo apsaugoti šeimą ir vaiką.
„Dėl pačio veiksmo ir paėmimo – tikrai prie to dar grįšime, kalbėsimės ir persižiūrėsime. Persižiūrėsime visus veiksmus, visus procesus, ką padarėme, ką galėjome geriau, ką galėtume kitą kartą padaryti kitaip“, – atsakė I. Suodienė.
