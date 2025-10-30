Skaudi avarija Trakų rajone: teko gelbėti prispaustą moterį – kaltininkui nustatytas sunkus girtumas

Kaip naujienų portalą tv3.lt informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos (PAGD) atstovė, 3 kilometrai už Trakų susidūrė 2 automobiliai – „Fiat“ ir „Audi“.
Anot PAGD atstovės spaudai, avarijos vietoje ugniagesiams teko vaduoti prispaustą moterį.
Moteris ištraukta iš automobilio ir sąmoninga perduota medikams, nukentėjusioji patyrė kojos traumą.
Pirminiais duomenimis, avarijos kaltininkui, vairavusiam „Audi“, nustatytas sunkus girtumas – daugiau nei 2,6 prom. girtumas.
