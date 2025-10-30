Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skaudi avarija Trakų rajone: teko gelbėti prispaustą moterį – kaltininkui nustatytas sunkus girtumas

2025-10-30 19:48 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-30 19:48

Ketvirtadienio vakarą Trakų rajone įvyko smarki avarija – susidūrė net keli automobiliai, gelbėtojams teko iš automobilio traukti prispaustą moterį. Avarijos kaltininkui nustatytas sunkus girtumas.

Ketvirtadienio vakaro avarija Trakų rajone (nuotr. Broniaus Jablonsko)
7

Kaip naujienų portalą tv3.lt informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos (PAGD) atstovė, 3 kilometrai už Trakų susidūrė 2 automobiliai – „Fiat" ir „Audi".

2

Kaip naujienų portalą tv3.lt informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos (PAGD) atstovė, 3 kilometrai už Trakų susidūrė 2 automobiliai – „Fiat“ ir „Audi“.

Ketvirtadienio vakaro avarija Trakų rajone
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ketvirtadienio vakaro avarija Trakų rajone

Anot PAGD atstovės spaudai, avarijos vietoje ugniagesiams teko vaduoti prispaustą moterį.

Moteris ištraukta iš automobilio ir sąmoninga perduota medikams, nukentėjusioji patyrė kojos traumą.

Pirminiais duomenimis, avarijos kaltininkui, vairavusiam „Audi“, nustatytas sunkus girtumas – daugiau nei 2,6 prom. girtumas.

Vaizdo įrašą iš įvykio vietos galite peržiūrėti čia:

 

