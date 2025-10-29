Siūloma įstatymiškai įpareigoti mokyklas iki rugsėjo parengti mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkas

Tai numatančioms ir Seimui teikiamoms įstatymo pataisoms trečiadienį pritarė Vyriausybė. Jeigu parlamentas pritartų pokyčiams, ugdymo įstaigos iki 2026 m. rugsėjo 1 d. turėtų nusistatyti atitinkamas mobiliųjų įrenginių naudojimo taisykles.
„Pagrindinis tikslas yra išspręsti teisinio reguliavimo nebuvimo problemą, užtikrinant, kad visos ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos turėtų asmeninių mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo mokykloje tvarką“, – Vyriausybės posėdyje kalbėjo švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Ministerijos teigimu, nereguliuojamas mobiliųjų telefonų naudojimas ugdymo įstaigose mažina mokinių motyvaciją bei pasiekimus.
„Nekontroliuojamas mobiliųjų telefonų ir kitų galinių įrenginių naudojimas didina mokinių priklausomybę nuo ekranų, blogina emocinę ir psichinę sveikatą, mažina mokymosi motyvaciją bei pasiekimus“, – dėsto ŠMSM.
Pasak ministerijos, siūlomomis įstatymo pataisomis taip pat apibrėžtas ir mokytojų naudojimasis asmeniniais mobiliaisiais telefonais. Rekomenduojama, kad ne ugdymo tikslais per pamokas jie taip pat nesinaudotų telefonais.
Švietimo įstatymo pakeitimais taip pat siekiama numatyti vieningą mokyklų reagavimo ir pagalbos teikimo tvarką dėl mokinių narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, platinimo ir disponavimo.
Šiuo klausimu siekiama, kad švietimo, mokslo ir sporto, sveikatos apsaugos bei vidaus reikalų ministrai nustatytų vieningą mokyklų reagavimo tvarką. Tokia nuostata taip pat įsigaliotų nuo kitų metų rugsėjo mėnesio.
Švietimo įstatymo pataisoms dar turės pritarti Seimas.
ELTA primena, kad ministerija šių metų kovą parengė rekomendacijas dėl mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose. Jos buvo patvirtintos rugpjūčio 1 d.
Rekomendacijose siūloma, kad mokyklos vidaus teisės aktuose pačios nusistatytų, kaip bus ribojamas asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimas.
Mokyklos tvarkoje turi būti numatytos ir stebėsenos priemonės, užtikrinančios, kad išmanieji įrenginiai būtų naudojami mokyklos nustatyta tvarka, taip pat pasekmės, jeigu nesilaikoma susitarimų.
Rekomendacijose taip pat nustatomos išimtys, kada telefonai galėtų būti prieinami mokiniams.
Šiuo metu leisti naudotis telefonais mokyklose ar ne, sprendžia pačios ugdymo įstaigos, nusistatydamos tai savo vidaus tvarkose. Švietimo įstatyme mobiliųjų telefonų ir kitų informacinių technologijų įrenginių naudojimas mokyklose nereglamentuojamas.
