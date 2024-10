Šių metų rugsėjis Lietuvoje – šilčiausias per 63 metus

Tiek pernai, tiek šiemet rugsėjį netrūko naujų šilumos rekordų. 2023 metais per visą mėnesį buvo užfiksuoti šeši aukščiausios paros oro temperatūros rekordai, o šiemet – dar daugiau, net septyni. Be to, pasitaikė dar keletas dienų, kai iki naujo rekordo išmatavimo pritrūko labai nedaug.

Meteorologinė vasara 2023 m. baigėsi rekordiškai vėlai, net spalio 4–5 d. Na o šiemet jos pabaiga įvyko truputį anksčiau, rugsėjo 28–29 dienomis (arba 3,5 sav. vėliau nei vidutiniškai). Primename, jog vidutinė (1991–2020 m. laikotarpio) meteorologinės vasaros pabaiga yra rugsėjo 4 d.

Grafike – vidutinė oro temperatūra Lietuvoje 1991–2020 m. laikotarpiu, 2023 ir 2024 m. rugsėjį. Atkreipkite dėmesį, jog beveik visos 2023 ir 2024 m. rugsėjų dienos buvo šiltesnės už daugiametį vidurkį. Vidutinė paros oro temperatūra neretai atitiko net vidurvasariui būdingas reikšmes.