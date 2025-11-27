 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Situacija nesikeičia: šiame Lietuvos regione gerkite tik virintą vandenį

2025-11-27 15:50 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 15:50

Prieš savaitę nustačius, kad Šilutės miesto ir rajono gyventojams tiekiamas užterštas geriamasis vanduo, juo aprūpinanti bendrovė „Šilutės vandenys“ tęsia vandens tinklų dezinfekavimo ir valymo darbus, ketvirtadienį pranešė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT).

Vandens čiaupas (Tomas Urbelionis/Fotobankas)

Prieš savaitę nustačius, kad Šilutės miesto ir rajono gyventojams tiekiamas užterštas geriamasis vanduo, juo aprūpinanti bendrovė „Šilutės vandenys“ tęsia vandens tinklų dezinfekavimo ir valymo darbus, ketvirtadienį pranešė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT).

REKLAMA
1

Kada gyventojai galės ir vėl gerti nevirintą vandenį,  VMVT Klaipėdos apygardos Priežiūros skyriaus patarėja Jūratė Derkintienė tiksliai neatsako, nes, pasak jos, dabar svarbiausia, kad įmonė kokybiškai atliktų vandentiekio tinklų ir gręžinio dezinfekcijos darbus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vandens tiekėjas bendradarbiauja ir nuolat informuoja VMVT apie jau atliktus ir tęsiamus tvarkymo darbus. Pagrindinės užduotys šiuo metu, kurias įmonė turi atlikti, tai gręžinių ir vandentiekio tinklų dezinfekcija bei plovimas. Tik po to, kai bus ištirti mėginiai ir tyrimais patvirtinta, kad nebeliko taršos šaltinių, priimsime sprendimą leisti geriamąjį vandenį naudoti kaip įprasta“, – pranešime nurodė J. Derkintienė.  

REKLAMA
REKLAMA

Kol bus pašalinta vandens tarša, saugaus gerti vandens atsargomis aprūpinamos viešojo maitinimo įstaigoms, darželiams, mokykloms, ligoninėms, slaugos įstaigoms. „Šilutės vandenys“ taip pat įpareigoti nuolat atnaujinti viešai teikiam informaciją apie būtinas rekomendacijas vartotojams dėl geriamojo vandens vartojimo ir naudojimo sąlygų. 

REKLAMA

Kaip skelbta, praėjusią savaitę VMVT, atlikusi įmonės „Šilutės vandenys“ Šilutės miesto ir rajono gyventojams tiekiamo geriamojo vandens tyrimus, jame nustatė bakterijų, keliančių pavojų sveikatai. 

„Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute Klaipėdos teritoriniame skyriuje nustatyta, kad iš paimtų penkių mėginių trijuose rasta žarnyno lazdelių (E. Coli),  keturiuose mėginiuose rasta koliforminių bakterijų“, – pranešime nurodė tarnyba.

REKLAMA
REKLAMA

Reaguodama į situaciją tarnyba apribojo vandenvietės geriamojo vandens naudojimą žmonių vartojimui ir maisto ruošimui Šilutės mieste ir rajone.

Tuo metu „Šilutės vandenims“ buvo nurodyta nedelsiant šalinti trūkumus, informuoti vartotojus apie tiekiamo geriamojo vandens pavojų žmonių sveikatai ir jo priežastis. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų