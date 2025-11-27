Situacija nesikeičia: šiame Lietuvos regione gerkite tik virintą vandenį

Kada gyventojai galės ir vėl gerti nevirintą vandenį, VMVT Klaipėdos apygardos Priežiūros skyriaus patarėja Jūratė Derkintienė tiksliai neatsako, nes, pasak jos, dabar svarbiausia, kad įmonė kokybiškai atliktų vandentiekio tinklų ir gręžinio dezinfekcijos darbus.
„Vandens tiekėjas bendradarbiauja ir nuolat informuoja VMVT apie jau atliktus ir tęsiamus tvarkymo darbus. Pagrindinės užduotys šiuo metu, kurias įmonė turi atlikti, tai gręžinių ir vandentiekio tinklų dezinfekcija bei plovimas. Tik po to, kai bus ištirti mėginiai ir tyrimais patvirtinta, kad nebeliko taršos šaltinių, priimsime sprendimą leisti geriamąjį vandenį naudoti kaip įprasta“, – pranešime nurodė J. Derkintienė.
Kol bus pašalinta vandens tarša, saugaus gerti vandens atsargomis aprūpinamos viešojo maitinimo įstaigoms, darželiams, mokykloms, ligoninėms, slaugos įstaigoms. „Šilutės vandenys“ taip pat įpareigoti nuolat atnaujinti viešai teikiam informaciją apie būtinas rekomendacijas vartotojams dėl geriamojo vandens vartojimo ir naudojimo sąlygų.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę VMVT, atlikusi įmonės „Šilutės vandenys“ Šilutės miesto ir rajono gyventojams tiekiamo geriamojo vandens tyrimus, jame nustatė bakterijų, keliančių pavojų sveikatai.
„Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute Klaipėdos teritoriniame skyriuje nustatyta, kad iš paimtų penkių mėginių trijuose rasta žarnyno lazdelių (E. Coli), keturiuose mėginiuose rasta koliforminių bakterijų“, – pranešime nurodė tarnyba.
Reaguodama į situaciją tarnyba apribojo vandenvietės geriamojo vandens naudojimą žmonių vartojimui ir maisto ruošimui Šilutės mieste ir rajone.
Tuo metu „Šilutės vandenims“ buvo nurodyta nedelsiant šalinti trūkumus, informuoti vartotojus apie tiekiamo geriamojo vandens pavojų žmonių sveikatai ir jo priežastis.