TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šio miesto ir rajono gyventojams – įspėjimas: tiekiamas geriamasis vanduo yra užterštas

2025-11-19 12:41 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 12:41

Valstybinė maisto ir veterinarijos (VMVT) tarnyba, atlikusi įmonės „Šilutės vandenys“ Šilutės miesto ir rajono gyventojams tiekiamo geriamojo vandens tyrimus, jame nustatė bakterijų, keliančių pavojų sveikatai. 

Vandens čiaupas (Tomas Urbelionis/Fotobankas)

Valstybinė maisto ir veterinarijos (VMVT) tarnyba, atlikusi įmonės „Šilutės vandenys“ Šilutės miesto ir rajono gyventojams tiekiamo geriamojo vandens tyrimus, jame nustatė bakterijų, keliančių pavojų sveikatai. 

0

„Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute Klaipėdos teritoriniame skyriuje nustatyta, kad iš paimtų penkių mėginių trijuose rasta žarnyno lazdelių (E. Coli),  keturiuose mėginiuose rasta koliforminių bakterijų“, – pranešime nurodė tarnyba.

Reaguodama į situaciją tarnyba apribojo vandenvietės geriamojo vandens naudojimą žmonių vartojimui ir maisto ruošimui Šilutės mieste ir rajone.

Tuo metu „Šilutės vandenims“ nurodyta nedelsiant šalinti trūkumus, informuoti vartotojus apie tiekiamo geriamojo vandens pavojų žmonių sveikatai ir jo priežastis. 

Šio tiekėjo vandenį vartojantys Šilutės gyventojai įspėjami vandenį maistui ruošti, gerti, taip pat valytis dantis ar skalauti gerklę naudoti tik virintą. 

