Šio miesto ir rajono gyventojams – įspėjimas: tiekiamas geriamasis vanduo yra užterštas

„Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute Klaipėdos teritoriniame skyriuje nustatyta, kad iš paimtų penkių mėginių trijuose rasta žarnyno lazdelių (E. Coli), keturiuose mėginiuose rasta koliforminių bakterijų“, – pranešime nurodė tarnyba.
Reaguodama į situaciją tarnyba apribojo vandenvietės geriamojo vandens naudojimą žmonių vartojimui ir maisto ruošimui Šilutės mieste ir rajone.
Tuo metu „Šilutės vandenims“ nurodyta nedelsiant šalinti trūkumus, informuoti vartotojus apie tiekiamo geriamojo vandens pavojų žmonių sveikatai ir jo priežastis.
Šio tiekėjo vandenį vartojantys Šilutės gyventojai įspėjami vandenį maistui ruošti, gerti, taip pat valytis dantis ar skalauti gerklę naudoti tik virintą.
