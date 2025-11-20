 
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Širvintų rajone – nauji mobilūs konteineriai gyventojų apsaugai

2025-11-20 12:55 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 12:55

Širvintų rajono savivaldybė įsigijo tris mobilius civilinės saugos konteinerius, skirtus padėti apsaugoti rajono gyventojus bei užtikrinti būtiniausius jų poreikius ištikus ekstremaliai situacijai.

Civilinė sauga (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

0

Kaip pranešė vietos savivaldybė, mobilūs konteineriai bus pastatyti taip, kad apimtų labiausiai nutolusias savivaldybės zonas ir jų turinys būtų lengvai pasiekiamas gyventojams.

Juose laikomos civilinės saugos, pirmosios pagalbos ir asmens apsaugos priemonės bei kitas reikalingas inventorius: generatoriai, turniketai,  dujiniai šildytuvai su balionais, pirmosios pagalbos vaistinėlės, medicininiai respiratoriai, kaukės, kombinezonai bei vienkartinės pirštinės, radijo imtuvai, sulankstomos lovos su čiužiniais ir kitos priemonės.

Artimiausiu metu mobilūs konteineriai taip pat bus papildyti miegmaišiais bei kitomis būtiniausiomis priemonėmis.

