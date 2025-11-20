Širvintų rajone – nauji mobilūs konteineriai gyventojų apsaugai

Kaip pranešė vietos savivaldybė, mobilūs konteineriai bus pastatyti taip, kad apimtų labiausiai nutolusias savivaldybės zonas ir jų turinys būtų lengvai pasiekiamas gyventojams.
Juose laikomos civilinės saugos, pirmosios pagalbos ir asmens apsaugos priemonės bei kitas reikalingas inventorius: generatoriai, turniketai, dujiniai šildytuvai su balionais, pirmosios pagalbos vaistinėlės, medicininiai respiratoriai, kaukės, kombinezonai bei vienkartinės pirštinės, radijo imtuvai, sulankstomos lovos su čiužiniais ir kitos priemonės.
Artimiausiu metu mobilūs konteineriai taip pat bus papildyti miegmaišiais bei kitomis būtiniausiomis priemonėmis.
