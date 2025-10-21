Buvęs Kauno rajono savivaldybės darbuotojas Gelumbauskas kaltinamas pistoletu grasinęs maisto kurjeriui

Bylos duomenimis, A. Gelumbauskas kaltinimas tuo, kad birželio 13-osios vakarą, apie 20.40 val., būdamas galimai apsvaigęs nuo alkoholio, prie savo namų Kaune, laikydamas kairėje rankoje pistoletą „Sig Sauer P230“, viešoje vietoje vijosi maisto užsakymą atvežusį „Bolt Food“ kurjerį, Palestinos pilietį. Įtariama, kad vyras grasino kurjeriui šaunamuoju ginklu, taip keldamas pavojų nukentėjusiojo gyvybei bei sveikatai.
A. Gelumbauskas kaltės ikiteisminio tyrimo metu nepripažino ir teigė, kad kurjeriui ginklo nedemonstravo, o picą atsiimti išėjo tik su telefonu rankoje. Jis tvirtina vėliau išėjęs į barą, kur, kaip teigia, ir gėrė alkoholį. Kaltinamasis teigia, kad namuose buvo vienas, o su policijos pareigūnais bendravo jau po įvykio.
Nukentėjusiojo teigimu, jis iš karto po atvykimo į pristatymo vietą susidūrė su agresyvia kaltinamojo reakcija. Anot kurjerio, buvo šaukiama, keikiamasi, o vėliau jo atžvilgiu mojuota pistoletu. Grasinimą jis įvardijo kaip realų pavojų gyvybei, dėl kurio kreipėsi į pagalbos tarnybas. Vėliau kaltinamojo namuose rastas ir paimtas ginklas, atitinkantis nukentėjusiojo apibūdinimą.
Kauno apylinkės teismas praneša, kad kaltinamojo bylą pradės nagrinėti lapkritį.
ELTA primena, kad 2017 m. Lazdijų rajono apylinkės teismas tuometį Kauno rajono savivaldybės darbuotoją A. Gelumbauską nuteisė už prekybą poveikiu, jam skirta 3,3 tūkst. eurų bauda.
Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos pareigūnai, atlikę ikiteisminį tyrimą šioje baudžiamojoje byloje, nustatė, kad A. Gelumbauskas, kuris veikos padarymo laikotarpiu buvo ir Kauno rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos sekretorius, už 1,5 tūkst. litų (daugiau nei 430 eurų) kyšį D. J. pažadėjo paveikti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėją A. M, kad šis Kauno rajone esantį statinį pripažintų tinkamu naudoti.
