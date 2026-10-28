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Sinkevičius siunčia signalą Nausėdai: tokio biudžeto demokratai nepalaikys

2026-10-28 14:34 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-28 14:34
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Valdančiosios Demokratų sąjungos „Vardan“ Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius sako trečiadienį prezidentui Gitanui Nausėdai perdavęs, kad jo partija negali palaikyti dabartinio kitų metų valstybės biudžeto dėl projektuojamo pernelyg didelio valdžios sektoriaus deficito bei nenoro jau 2027-aisiais padidinti vaiko priežiūros išmokų.

Koalicinės tarybos posėdis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
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Valdančiosios Demokratų sąjungos „Vardan“ Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius sako trečiadienį prezidentui Gitanui Nausėdai perdavęs, kad jo partija negali palaikyti dabartinio kitų metų valstybės biudžeto dėl projektuojamo pernelyg didelio valdžios sektoriaus deficito bei nenoro jau 2027-aisiais padidinti vaiko priežiūros išmokų.

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„Išdėsčiau demokratų poziciją, kad šiuo metu tokiam, koks yra paruoštas biudžeto projektas, demokratai pritarti negali. Norėjau, kad ir prezidentas tai išgirstų“, – po susitikimo su šalies vadovu žurnalistams prie Prezidentūros sakė V. Sinkevičius.

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Jis taip pat sakė, jog viena pagrindinių priežasčių, kodėl partija nepalaiko dabartinio biudžeto projekto, yra tai, jog vaiko priežiūros išmokų didinimas suplanuotas tik nuo 2028-ųjų.

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„Man yra nesuprantama, kai dabar šis sprendimas yra keliamas į 2028 metus. Kalbama apie kažkokias IT sistemas ir jų pakeitimus reikalingus – tą tikrai galima padaryti per pusmetį. Ir jeigu šio siūlymo nebus, aš tikrai nematau galimybių, kaip mes palaikytume biudžetą, nes tai yra vienas iš kritinių dalykų“, – kalbėjo politikas.

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BNS rašė, kad praėjusią savaitę valstybės, savivaldybių, „Sodros“ ir PSDF biudžetų projektus pateikusi Vyriausybė prognozuoja 3,8 proc. valdžios sektoriaus deficitą kitąmet, kai Mastrichto kriterijus numato 3 proc. ribą.

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FOTOGALERIJA. Seimui pristatytas 2027-ųjų šalies biudžeto projektas

Pasak V. Sinkevičiaus, Vyriausybė turi parodyti pastangas subalansuoti viešąsias pajamas ir išlaidas, kad deficitas ne tik kitais metais, bet ir 2028 bei 2029 metais būtų kuo mažesnis.

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„Šiuo atveju norėtųsi, kad Finansų ministerija tą scenarijų pateiktų, kad mes visi koalicijoje galėtume prisiimti atsakomybę už tą ateinančių metų biudžetą“, – kalbėjo politikas.

Jis taip pat ragino atsakingus žmones mažiau spekuliuoti idėjomis apie skirtingų mokesčių didinimą, o Finansų ministeriją – konkrečiai pristatyti, kiek vienokie ar kitokie pokyčiai leistų surinkti daugiau pajamų į valstybės biudžetą.

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Pasak V. Sinkevičiaus, dabartiniai pasvarstymai apie vieną ar kitą mokestį yra „labai keisti ir nekonkretūs“.

„Man visgi norėtųsi konkretumo ir aš tikiuosi šiandien tą konkretumą išgirsti“, – teigė jis.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę sakė, kad vyksta svarstymai dėl didesnio tabako, alkoholio, azartinių lošimų, energetikos sektoriaus įmonių viršpelnių apmokestinimo.

Visgi ministras pirmininkas pabrėžė, kad sprendimai nebus greiti ir bus pristatyti tik paskaičiavus, kokią naudą valstybei ar įtaką verslui jie turės.

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