Virginijus Sinkevičius: demokratai už dabartinį biudžeto projektą nebalsuos

„Šiai dienai – ne“, – paklaustas, ar demokratai balsuos už dabartinį biudžeto projektą, trečiadienį žurnalistams atsakė V. Sinkevičius.
„Finansų ministerija tiesiog turi atlikti savo darbą kokybiškai. Tai yra parodyti maksimalias pastangas, kaip subalansuoti biudžetą, kaip įmanoma sumažinti biudžeto deficitą ir pateikti detalųjį planą, kaip kitais metais atrodys biudžetas“, – aiškino V. Sinkevičius.
Pasak jo, kol kas Finansų ministerija neįvykdė sąlygų, kurios leistų demokratams palaikyti siūlomą biudžetą.
„Tai turėtų padaryti Finansų ministerija, kad mes, kaip koalicijos partneriai, galėtume balsuoti už biudžetą, nes šiai dienai tų balsų tikrai nėra“, – pabrėžė politikas.
Su prezidentu aptars biudžeto deficitą ir demokratų siūlymus
V. Sinkevičius taip pat nurodė, kad susitikime su prezidentu Gitanu Nausėda ketina aptarti kitų metų biudžeto projektą, jo deficitą ir demokratų siūlomus pakeitimus.
„Svarstant biudžetą labai svarbu pasidalyti įžvalgomis, nes suprantame, kad biudžeto deficitas yra didelis, ir norisi, kad Finansų ministerija pademonstruotų visas pastangas, kaip jį sumažinti“, – teigė jis.
Paklaustas, kodėl dėl biudžeto nusprendė kreiptis į prezidentą, nors už jo rengimą atsakinga Vyriausybė, politikas pabrėžė, kad šalies vadovas turi žinoti skirtingas koalicijos partnerių pozicijas.
„Valstybės vadovas turi būti informuotas apie skirtingas pozicijas. Galų gale jis ir pats turi poziciją vienu ar kitu klausimu, kurią svarbu išgirsti ir suderinti“, – aiškino V. Sinkevičius.
Vis dėlto demokratų lyderis atmetė prielaidas, kad susitikimu su prezidentu siekiama didinti spaudimą Vyriausybei dėl biudžeto projekto koregavimo.
„Niekam čia nereikia spaudimo kelti. (…) Šiuo atveju nėra jokio spaudimo – yra tiesiog prašymas atlikti savo darbą tinkamai“, – tikino jis.
Demokratų lyderis priminė, kad šalies vadovas taip pat yra išsakęs lūkestį, jog biudžeto deficitas neviršytų 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Anot V. Sinkevičiaus, susitikime su prezidentu taip pat bus kalbama apie demokratų siūlomą šeimos politikos priemonių paketą bei statutinių pareigūnų atlyginimų didinimą.
„Labai svarbu padiskutuoti apie pagrindinius demokratų siūlymus biudžete – šeimos paketą, be jokios abejonės, apie statutinių pareigūnų atlyginimus ir galimybes biudžete numatyti jų padidinimą“, – sakė jis.
ELTA primena, kad finansų ministras Taurimas Valys Seimui pristatė 2027 metų valstybės biudžeto projektą, kuriame numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola.
Prezidentas Gitanas Nausėda išreiškė kritiką Vyriausybei, mat ši kol kas nepristatė konkretaus plano, kaip ateityje bus mažinamas valstybės biudžeto deficitas, kuris kitąmet greičiausiai pažeis Europos Sąjungos (ES) Mastrichto kriterijus.
Pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.
Kitų metų biudžeto projekte gynybai numatyta daugiau kaip 4,8 mlrd. eurų, arba 5 proc. BVP. Taip pat planuojama didinti pensijas, minimalią mėnesinę algą, socialines išmokas ir viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus.
Numatoma, kad 2027 metais valstybės biudžeto pajamos sieks 22,2 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.
Seime pirmasis biudžeto projekto svarstymas numatytas lapkričio 19 d., antrasis – gruodžio 1 d.