Seime – Koalicinės tarybos posėdis dėl kitų metų biudžeto

Kaip antradienį sakė premjeras Mindaugas Sinkevičius, tarp koalicijoje svarstomų pasiūlymų – akcizų alkoholiui ir tabakui, lošimų apmokestinimo bei žemės mokesčių prie pakrančių ir ežerų pakeitimai.
Pasak ministro pirmininko, iš viso svarstomi septynis pasiūlymai, kurių galimas poveikis biudžeto pajamoms yra įvertintas.
Taip pat ketinama ieškoti būdų, kaip efektyviau organizuoti valstybės sektoriaus darbą, be kita ko, pasitelkiant dirbtinį intelektą ir peržiūrint įstaigų bei pareigybių poreikį.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę finansų ministras Taurimas Valys Seimui pristatė 2027 metų valstybės biudžeto projektą, kuriame numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola.
Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį išreiškė kritiką Vyriausybei, mat ši kol kas nepristatė konkretaus plano, kaip ateityje bus mažinamas valstybės biudžeto deficitas, kuris kitąmet greičiausiai pažeis Europos Sąjungos (ES) Mastrichto kriterijus.
Pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.
Kitų metų biudžeto projekte gynybai numatyta daugiau kaip 4,8 mlrd. eurų, arba 5 proc. BVP. Taip pat planuojama didinti pensijas, minimalią mėnesinę algą, socialines išmokas ir viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus.
Numatoma, kad 2027 metais valstybės biudžeto pajamos sieks 22,2 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.
Seime pirmasis biudžeto projekto svarstymas numatytas lapkričio 19 d., antrasis – gruodžio 1 d.