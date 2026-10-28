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Seime – Koalicinės tarybos posėdis dėl kitų metų biudžeto

2026-10-28 06:03 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-28 06:03
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Valdančiosios koalicijos taryba trečiadienį Seime aptars kitų metų valstybės biudžetą, galimybes didinti jo pajamas ir efektyvinti valstybės sektoriaus veiklą.

Lietuvos valstybės biudžetas (nuotr. Josvydo Elinsko)
GALERIJA (34)

Valdančiosios koalicijos taryba trečiadienį Seime aptars kitų metų valstybės biudžetą, galimybes didinti jo pajamas ir efektyvinti valstybės sektoriaus veiklą.

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Kaip antradienį sakė premjeras Mindaugas Sinkevičius, tarp koalicijoje svarstomų pasiūlymų – akcizų alkoholiui ir tabakui, lošimų apmokestinimo bei žemės mokesčių prie pakrančių ir ežerų pakeitimai.

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Pasak ministro pirmininko, iš viso svarstomi septynis pasiūlymai, kurių galimas poveikis biudžeto pajamoms yra įvertintas.

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(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Seimui pristatytas 2027-ųjų šalies biudžeto projektas

Taip pat ketinama ieškoti būdų, kaip efektyviau organizuoti valstybės sektoriaus darbą, be kita ko, pasitelkiant dirbtinį intelektą ir peržiūrint įstaigų bei pareigybių poreikį.

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ELTA primena, kad praėjusią savaitę finansų ministras Taurimas Valys Seimui pristatė 2027 metų valstybės biudžeto projektą, kuriame numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola.

Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį išreiškė kritiką Vyriausybei, mat ši kol kas nepristatė konkretaus plano, kaip ateityje bus mažinamas valstybės biudžeto deficitas, kuris kitąmet greičiausiai pažeis Europos Sąjungos (ES) Mastrichto kriterijus.

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Pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.

Kitų metų biudžeto projekte gynybai numatyta daugiau kaip 4,8 mlrd. eurų, arba 5 proc. BVP. Taip pat planuojama didinti pensijas, minimalią mėnesinę algą, socialines išmokas ir viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus.

Numatoma, kad 2027 metais valstybės biudžeto pajamos sieks 22,2 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.

Seime pirmasis biudžeto projekto svarstymas numatytas lapkričio 19 d., antrasis – gruodžio 1 d.

indeliai.lt

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