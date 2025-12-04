 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šimonytė po nuosprendžio Žemaitaičiui: „Kai kas nors melagis, tai ir bailys“

2025-12-04 10:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-04 10:30

Po Vilniaus apygardos teismo sprendimo, kuriuo „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pripažintas kaltu dėl antisemitinių pasisakymų, reakcijų netrūksta. Į nuosprendį sureagavo ir buvusi premjerė Ingrida Šimonytė, socialiniame tinkle paskelbusi aštrią žinutę.

Ingrida Šimonytė (nuotr. Elta)

14

„Visi šitie „ereliai“ niekada dėl nieko nekalti ir niekada už nieką neatsakingi. Vos tik pakvimpa atsakomybe, visur tik „sąmokslas“ ir „politizavimas“, „puola“ konservatoriai, gėjai, žurnalistai, marsiečiai ar driežažmogiai.

Toks jau dėsnis — kai kas nors melagis, tai ir bailys“, – rašė I. Šimonytė feisbuke.

Teismas pripažino Žemaitaitį kaltu

ELTA primena, kad ketvirtadienį Vilniaus apygardos teismas pripažino „Nemuno aušros“ pirmininką Remigijų Žemaitaitį kaltu dėl antisemitinių pasisakymų. Seimo opozicija tikina – jei toks bus galutinis sprendimas – parlamentas privalės rengti apkaltą „aušriečių“ pirmininkui. 

Teismas nusprendė, 2023 m. gegužę ir birželį R. Žemaitaitis vartojo žmogaus orumą niekinančią kalbą, skatino neapykantą žmonių grupei dėl jų žydų tautybės. Byloje buvo tiriami ir vertinami 7 politiko socialiniame tinkle paskelbti įrašai ir parlamente viešai pasakyta kalba.

„Aušriečių“ lyderiui skirta 5 tūkst. eurų bauda. Jei nuosprendis įsiteisės, politikas baudą turės sumokėti per du mėnesius.

R. Žemaitaitis yra prašęs teismo jį išteisinti ir tvirtino, kad nesiekė tyčiotis, niekinti žydų ar menkinti Holokaustą.

Beje, 2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau pernai rudenį vėl buvo išrinktas į parlamentą.

Skaitytoja
Skaitytoja
2025-12-04 10:51
Visur teisūs tik konservatoriai.Nors patys pridarę visokių negerų dalykų ir visaip negražiai vadinantys žmones.
O kodėl niekas nekalba apie tai ką pasakė ponia Faina " kad ji lietuvių labiau nekenčia, negu jie žydų". Po Žemaitaičio eilėraštuko ???
Atsakyti
Fondas
Fondas
2025-12-04 10:35
Stepokonio užtarėja, Germano draugė ir Ieva Trinkūnaitė bendradarbė, kuri kartu su konservatoriais plovėsi biudžeto lėšas, grobstė ir dalinosi pinigus sau į sąskaitas lyg nieku nieko.
Atsakyti
O Ingrida
O Ingrida
2025-12-04 10:35
Akivaizdi nemelagė, padla traktorinė
Atsakyti
