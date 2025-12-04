Opozicija: įsiteisėjus Žemaitaičio nuosprendžiui, Seimas privalės rengti apkaltą

„Jeigu būtų galutinis apeliacinės instancijos sprendimas, jog jis kaltas – yra pagrindas apkaltai, Seimas privalės organizuoti apkaltą. Visi pagrindai būtų“, – Eltai teigė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovas Saulius Skvernelis.
Pastarajam antrino ir Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Jei atsitiks tokia situacija, kad sprendimas yra įsiteisėjęs – aišku, kad privalo (rengti apkaltą – ELTA). Tai nėra interpretacijos klausimas“, – dėstė politikė.
„Jeigu reikėtų dėl tokio dalyko balsuoti šiandieną – akivaizdu, kad savus valdantieji išsukinėja. O čia ne šiaip savas, bet socialdemokratams labai brangus koalicijos partneris“, – akcentavo ji.
Ragina socialdemokratus apsispręsti dėl tolesnio koalicijos darbo
Reaguodami į pirmos instancijos teismo sprendimą, opozicijos atstovai ragina socialdemokratus prisiimti atsakomybę ir apsispręsti dėl tolesnio koalicijos darbo.
„Tai yra socialdemokratų partijos atsakomybė prieš teisinę valstybę, prieš valstybę, kaip toliau elgtis su koalicijos partneriu“, – dėstė S. Skvernelis.
Savo ruožtu V. Čmilytė-Nielsen dvejojo, ar socialdemokratai pasiryš keisti koalicijos sudėtį.
„Po šiandienos vienos instancijos teismo sprendimo, konstatuojame dar kartą – Lietuvą valdo koalicija, kurioje yra politikas, turintis tokį teismo verdiktą dėl neapykantos kalbos tautiniu pagrindu. Tai yra ir gėda. Bet kurio kitu metu, naujosios Lietuvos parlamentarizmo istorijoje tai reikštų skubų valdančiosios koalicijos susirinkimą ir partnerio išmetimą iš koalicijos, bet ne šitoje“, – tikino liberalė.
ELTA primena, kad ketvirtadienį Vilniaus apygardos teismas „aušriečių“ lyderį pripažino kaltu dėl antisemitinių pasisakymų.
Jam skirta 5 tūkst. eurų bauda. Jei nuosprendis įsiteisės, politikas ją turės sumokėti per du mėnesius.
Teismas nusprendė, kad, būdamas valstybės politiku R. Žemaitaitis 2023 m. gegužę ir birželį vartojo niekinančią žmogaus orumą kalbą, skatino neapykantą žmonių grupei dėl jų žydų tautybės. Byloje buvo tiriami ir vertinami 7 politiko socialiniame tinkle paskelbti įrašai ir parlamente partijos pirmininko viešai pasakyta kalba.
Nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas.
