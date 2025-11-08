Šilutės rajone išgelbėtas 26 metus nelegaliai laikytas krokodilas: neturėjo net vardo

Roplys jame vos tilpo, tad gyvūnų globėjai aštriadantį išgabeno į jam labiau pritaikytus namus. Buvęs šeimininkas nežinojo nei augintinio lyties, neturėjo augintinis ir vardo.
Aplinkosaugininkai nufilmavo pusantro metro ilgio ir 16,5 kilogramo svorio krokodilą, kurį ankštame akvariume laikė vienas Šilutės rajono gyventojas.
„Sąlygos krokodilo laikymui turi būti minimaliai aštuoni kvadratiniai metrai su baseinu. O buvo laikomas nė vieno kvadrato neturinčiame akvariume. 1,40 m ilgio ir 68 centimetrų pločio akvariume“, – pasakoja Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjas Vitalis Marozas.
26 metus gyveno per mažame narve
Tad gavę teismo leidimą patekti į namus, kartu su aplinkosaugininkais užmovę šnypščiančiam ir burbulus leidžiančiam krokodilui juodą uždangalą, iš Kauno atvykę gyvūnų gelbėtojai roplį išnešė iš privataus namo, kuris virto jo kalėjimu.
„Kažkiek jautėsi pasipriešinimas, teko greitai reaguoti, fiksuoti jo nasrus“, – teigia Laukinių gyvūnų globos centro prižiūrėtojas Airidas Valančius.
Nei roplys, nei jo gelbėtojai visoms institucijoms pirmą kartą gyvenime vykdant tokią operaciją nenukentėjo. Krokodilo augintojas papasakojo, kad plėšrūną įsigijo prieš 26 metus ir jį laikė „tiesiog“. Roplio augintojus nustebino, kad Lietuvos įstatymai auginti krokodilus namuose draudžia.
„Juos gali laikyti tik mokslo įstaigos ar zoologijos sodai, kurie turi tam tikras sąlygas laikyti“, – teigia V. Marozas.
Gresianti bauda – 2 tūkst. eurų
Tad dabar krokodilo augintojui gresia 2 000 eurų siekianti bauda, o pareigūnai dar sprendžia, ar nubausti už žiaurų elgesį su gyvūnais. Tuo metu krokodilas buvo perkeltas į Laukinių gyvūnų globos centrą Kaune. Net šaltakraujui gyvūnui sunku patikėti, kiek erdvės gavo.
„Iš pradžių nejudėjo, buvo sustingęs. Tai palikome, po kiek laiko atėjome – žiūrim, jau jis vandenyje“, – sako A. Valančius.
Specialistai nustatė, kad tai – krokodilinis kaimanas. Gali užaugti net iki pustrečio metro ilgio. Kilęs iš Centrinės ir Pietų Amerikos, gyvena apie 30–40 metų, o nelaisvėje – ir iki 60 metų.
Tokiems krokodilams vanduo ir šildoma lempa yra būtina. Šilutės rajono gyventojo namuose vanduo kaimanui sėmė tik kojas. Kaip roplys rūpėjo jį laikiusiems žmonėms, išduoda ir tai, kad roplys ne tik, kad neturėjo kilmės dokumentų, o ir kone tris dešimtmečius buvo vadinamas tiesiog krokodilu, nes šeimininkai nežinojo, ar tai patelė, ar patinas.
Centro specialistų pirminiu vertinimu, tai patelė. Maitinasi du kartus per savaitę, žmogienos paragauja tik užspeistas į kampą.
Dabar kaimanė kol kas gyvens Laukinių gyvūnų globos centre Kaune. O čia, praėjus kone trisdešimčiai metų nuo gimimo, gal pagaliau gaus ir vardą.
