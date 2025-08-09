Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šilutės rajone apsivertė automobilis, pagalbos prireikė vaikams ir vairuotojui

2025-08-09 15:42 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-09 15:42

Šeštadienį Šilutės rajone girtas vyras nesuvaldė automobilio ir apsivertė.

Asociatyvi (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Šeštadienį Šilutės rajone girtas vyras nesuvaldė automobilio ir apsivertė.

REKLAMA
0

Medikai iš įvykio vietos išsivežė kelis vaikus, pagalbos prireikė ir vairuotojui, rašo lrytas.lt.

Incidentas įvyko žvyrkelyje ties Macikų kaimu. Čia nesuvaldytas nuo kelio nuskriejo ir vertėsi automobilis „VW Golf“. 

Į įvykio vietą po avarijos buvo nusiųsti greitosios pagalbos medikai, ugniagesiai ir policijos patruliai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip portalui pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), gelbėtojai į avarijos vietą buvo iškviesti apie 13 val. 55 min.  

REKLAMA
REKLAMA

„Ugniagesiams atvykus, laukuose rastas apsivertęs automobilis „VW Golf“. Pasak ugniagesių, prispaustų žmonių nebuvo, vaduoti nieko nereikėjo, vairuotojas pats išsiropštė iš apsivertusios mašinos. Vyrui prireikė medikų pagalbos“, – rašoma portale. 

Pirminiais duomenimis, automobilio kelio vingyje nesuvaldė trisdešimtmetis vyras. Jam nustatytas 1,37 prom. girtumas. 

Policija pradėjo tyrimą ir aiškinasi įvykio aplinkybes.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Greitoji BNS Foto
Vilniuje nepilnametis keturračiu rėžėsi į medį
Policija (D.Labutis/ELTA nuotr.)
Lietuvos policija ieško avarijos, kurioje buvo nutrenkta moteris, liudininkų – vairuotojas pasišalino

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų