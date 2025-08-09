Masinė avarija judriame kelyje link Klaipėdos: vairuotojus įspėja – prireiks kantrybės

Socialiniame tinkle internautai paskelbė žinią apie nusidriekusią spūstį A1 magistralėje (važiuojant link Klaipėdos).
„Kamštis autostradoj, išvažiuojant iš Kauno“, – rašoma socialiniame tinkle.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, kelyje A1 (ties Giraite) įvyko techninis eismo įvykis, kurio metu susidūrė net keturi automobiliai.
