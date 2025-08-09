Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Masinė avarija judriame kelyje link Klaipėdos: vairuotojus įspėja – prireiks kantrybės

2025-08-09 12:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-09 12:50

Važiuojantiems iš Kauno link Klaipėdos prireiks kantrybės – čia dėl įvykusios masinės avarijos nusidriekė ilga spūstis.

Spūstys (nuotr. facebook.com)

Važiuojantiems iš Kauno link Klaipėdos prireiks kantrybės – čia dėl įvykusios masinės avarijos nusidriekė ilga spūstis.

1

Socialiniame tinkle internautai paskelbė žinią apie nusidriekusią spūstį A1 magistralėje (važiuojant link Klaipėdos).

„Kamštis autostradoj, išvažiuojant iš Kauno“, – rašoma socialiniame tinkle.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, kelyje A1 (ties Giraite) įvyko techninis eismo įvykis, kurio metu susidūrė net keturi automobiliai. 

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Asociatyvi (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Klaipėdoje girta vairuotoja rėžėsi į 3 automobilius (8)

