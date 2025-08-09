Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Girta moteris Šakių rajone peiliu sužalojo vyrą

2025-08-09 11:18 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-09 11:18

Penktadienio vakarą Šakių rajone girta moteris peiliu sužalojo vyrą, praneša Policijos departamentas. 

Policija BNS Foto

Penktadienio vakarą Šakių rajone girta moteris peiliu sužalojo vyrą, praneša Policijos departamentas. 

0

Incidentas įvyko Šakių rajone, Veršių kaime, apie 17.30 val., kai namuose vykusių išgertuvių metu kilo konfliktas. Tuomet 1963 m. gimusi neblaivi (1,95 prom.) moteris peiliu sužalojo 1960 m. gimusį vyrą.

Moteris uždaryta į į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę. Sužalotas vyras gydomas ambulatoriškai. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

