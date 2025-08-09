Girta moteris Šakių rajone peiliu sužalojo vyrą

Incidentas įvyko Šakių rajone, Veršių kaime, apie 17.30 val., kai namuose vykusių išgertuvių metu kilo konfliktas. Tuomet 1963 m. gimusi neblaivi (1,95 prom.) moteris peiliu sužalojo 1960 m. gimusį vyrą.
Moteris uždaryta į į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę. Sužalotas vyras gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!