Policija įspėja: šiame Lietuvos mieste šeštadienį – specialūs patikrinimai

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, policijos pareigūnai nuo 13 iki 24 val. Klaipėdoje, įvairiose vietose, vykdys policinę priemonę, kurios metu tikrins transporto priemonių skleidžiamą triukšmą.
Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Kaip nurodoma Administracinių nusižengimų kodekse, už leistinos triukšmo normos viršijimą vairuotojams gresia bauda nuo 100 iki 600 eurų.
Pirmą kartą už pažeidimą paprastai yra skiriama pusė minimalios baudos, tačiau jei pažeidimas fiksuojamas pakartotinai, tai bauda išauga nuo 500 iki 1000 eurų.
