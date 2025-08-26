Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šiaulių policija bejėgė: kaimynus šokdinanti moteris jų gyvenimą pavertė tikru pragaru

2025-08-26 21:00
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 21:00

Kepate mėsą, pjaunate žolę, ar dienos metu klausotės muzikos – nenustebkite, jei savo kieme išvysite policiją, greitąją ar gaisrinę. Skamba absurdiškai, bet tokioje sveiku proto nesuvokiamoje realybėje gyvena jauna, du mažamečius vaikus auginanti šiauliečių šeima, kuriai kaimynė per pusantrų metų policiją kvietė daugiau nei 150 kartų.

Kepate mėsą, pjaunate žolę, ar dienos metu klausotės muzikos – nenustebkite, jei savo kieme išvysite policiją, greitąją ar gaisrinę. Skamba absurdiškai, bet tokioje sveiku proto nesuvokiamoje realybėje gyvena jauna, du mažamečius vaikus auginanti šiauliečių šeima, kuriai kaimynė per pusantrų metų policiją kvietė daugiau nei 150 kartų.

6

Šeima teigia gyvenanti nuolatinėje įtampoje ir strese, nes nežino, kada prie savo durų gali išvysti pareigūnus, nors iki šiol visi jų pradėti tyrimai buvo nutraukiami, neradus jokių įstatymų pažeidimų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policija pripažino esanti situacijos įkaite

Policijos atstovai aiškina, kad į iškvietimus nereaguoti negali, ypač jei pranešimus apie galimą pažeidimą teikia asmuo, turintis teisinių žinių ir išmanantis įstatymų spragas.

„Dėl šito elektrinio trimerio dienos metu naudojimo buvau apklaustas tyrėjų“, – TV3 Žinioms aiškino šiaulietis Evaldas Kanopeckas.

Šiauliečių pora Evaldas ir Laura augina du ikimokyklinio amžiaus vaikus. Saugios ir ramios vietos vaikams augti ieškojusiai šiauliečių šeimai, persikėlus į namą, jų gyvenimas virto tikru kriminalu. Evaldui ir Laurai jų kaimynė per pusantrų metų policiją kvietė virš 150 kartų.

Policiją kaimynė Evaldui su Laura kviečia, nes šeima pjauna žolę, kepsninėje gaminasi maistą ar dienos metu klausosi muzikos – esą visi šie garsai kelia triukšmą ir nepatogumą jai.

„Gaisrinė buvo kviesta, nes kepiau kamado kepsninėj <...>. Laikrodis. Grojanti muzika. Pareigūnai“, – šypsosi šiaulietis, nebežinantis ko griebtis.

Kviečia po kelis sykius per dieną, skundžiasi ne tik policijai

Evaldas pasakoja, kad policija jų namuose yra lankiusis ir 3 kartus per dieną, kartais kelioms valandoms likdavo ir budėti. Evaldas nešasi ir štai tokią šūsnį įvairių protokolų, pareiškimų ir kitų dokumentų.     

„Nubaustas nesu. Rašliavos turiu va tiek“, – šūsnius dokumentų rodė Evaldas.

O Evaldo ir Lauros namų slenkstį mina ne tik policijos pareigūnai.

„Asmens duomenų inspekcijai du kartus kreiptasi. Pažeidimų nėra. Statybos inspekcijai, aplinkos inspekcijai, augalininkystės tarnybai, savivaldybės visi skyriai, dar gal kokios inspekcijos nepaminėsiu, kuri yra buvus. Nei vieno pažeidimo aš neturiu“, – guodėsi jis.

Ir išties Evaldui iki šiol visi pradėti tyrimai nutraukti. Kaimynė šeimą skundžią dar ir dėl to, kad ją neva filmuoja jų namo kameros – tiek iš lauko, tiek iš vidaus, ir net automobilio registratorius, kurio šeima išvis neturi. Tarnybos tikrino tiek kameras, tiek Evaldo ir Lauros telefonus, bet jokių įstatymų pažeidimų nerado.

Šiauliečiai pasisamdė ir advokatą, tad dabar policijai šeimai teks atlyginti daugiau nei 1 000 eurų siekiančią žalą. Šeima tikina, gyvenanti nuolatiniame strese ir įtampoje, jaučiasi terorizuojami ne tik kaimynės, bet ir policijos.

„Man sūnus sako – aš bijau būti šioj pusėj ir tam pačiam įraše ji jau klykia kitoj pusėj tvoros“, – baimėje gyvenanti tikino ir Evaldo žmona Laura.

Labiausiai šeimai neramu dėl vaikų, kurie pareigūnų jau ėmė bijoti paniškai.

„Jau net pradėjom prašyti policijos pareigūnų, ar galit juos kažkaip gražiai pakalbinti, kad jie taip nebijotų, nes tikrai prasidėjo tokie dalykai, kaip mano senelio gimtadienis, visi dainuoja su gimimo diena ir mano sūnus keturmetis šaukia: ššš, policija atvažiuos. Tai nebėra normalu, tai nebėra adekvatu. Tai, kas vyksta mūsų gyvenime, tai yra baisu“, – dievagojosi Laura.

Policiją kviečianti šeima su žurnalistais kalbėtis atsisakė

Su kaimyne pasikalbėti bandė ir TV3 Žinios, bet į kamerą kalbėtis nesutiko nei ji, nei kiti jos šeimos nariai.

Kaimynų istorija jau tapo žinoma ir Šiaulių merui. Artūras Visockas teigia nesuprantantis, kodėl institucijos pačios neišsprendžia jokia logika nepagrįstos situacijos.

„Institucijos yra paskandintos baimėje ir dėl to jos elgiasi formaliai, nedrįsta priimti logiško ir aiškaus sprendimo tiesiog nevažiuoti. Kokio velnio važiuoti 115 kartų“, – sakė Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

„Visi, kas atvažiuoja, visi jau sako mes suprantam tą situaciją, tą absurdiškumą ir vis daugiau policijos pareigūnų tiesiog prasitaria, kad mums duotas nurodymas visada pas jus važiuoti“, – pridėjo Laura.

Policijos atstovas pritaria, kad pareigūnams tiek kartų vykti į tą pačią vietą tikrai nėra normalu. Ir visgi tiek policija, tiek kitos institucijos tapo šios situacijos įkaitais, o šeima, norėdama išspręsti šią problemą, turėtų kreiptis į teismą.

„Jeigu žmogus puikiai išmano įstatymus, turi teisinių žinių, tikrai galima pasinaudoti tam tikrais netobulais teisės aktais arba teisės aktų spragomis ir naudojantis tomis spragomis šokdinti institucijas. Tai vėlgi policija gavusi kažkokį pranešimą apie galimą pažeidimą ir gavusį jį pakankamai protingai surašytą, jie negali nereaguoti, jie privalo reaguoti“, – dėstė policijos atstovas Ramūnas Matonis.

O kai kurie mūsų įstatymai išties skylėti, prasilenkiantys su realybe.

„Pasirodo, jeigu tai labai griežtai laikysies įstatymų, tai greičiausiai niekas negalės keptis mėsos, nes reikia 6 metrų iki artimiausio pastato. Tai arba tavo, arba kaimyno pastatas vis tiek bus arčiau. Negalėsi kalbėtis garsiau, negalėsi svečių pasikviesti vasarą nuo 19 valandos ir kažkur lauke sėdėti kalbėtis, kavą gerti ar ten valgyti“, – į situaciją reagavo ir tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas, lankęsis pas šią šeimą ir norėjęs padėti jai išspręsti problemą.

Policija kaimynams buvo iškviesta ir tąkart, nors, anot S. Malinausko, jokio triukšmo ar muzikos nebuvo.

„Dabar tai yra mūsų visų pinigų švaistymas. Mes, kaip buvom Šiauliuose, aiškiai matoma – yra pigiau samdyti policijos pareigūną pilnu etatu, kad jisai stovėtų prie tų durų negu važinėti po 100 kartų ir daugiau per 9 mėnesius“, – teigė garsus tinklaraštininkas.

Tad, anot S. Malinausko, reikėtų keisti ne tik teisės aktus, bet ir numatyti aiškesnę atsakomybę už melagingus tarnybų iškvietimus.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:                   

 

2025-08-26 21:16
Tai spinduliai turėtu būti pritaikytas baudžiamasis straipsnis už melagingą skundą ir pareigūnų iškvietimą.
